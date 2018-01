Zu "Der letzte Strohhalm":

Nicht lange fackeln, die Mehrzahl der Plastikverpackungen konsequent vom Markt nehmen. Dass dies geht, hat vor allem meine Generation, Jahrgang 1953, gelebt: zum Beispiel Einkauf mit Einkaufsnetz oder Stoffbeutel, beides sehr lang anwendbar und spart den einen oder anderen Cent. Es fehlt aber der konsequente politische Wille. Was am Markt per Gesetz nicht angeboten werden darf, kann auch nicht konsumiert werden. Aber halt: Da gibt's ja noch die wirtschaftlichen Interessen und die politischen Entscheidungsträger! Umwelt warte noch ein Weilchen, es ist ja erst ganz kurz vor zwölf.Gerhard Bittner, 92521 Schwarzenfeld