Zu "Der letzte Strohhalm":

Alleine Deutschland exportierte 2016 unglaubliche 560 000 Tonnen Plastikmüll nach China, Exporte in andere Länder gar nicht mitgerechnet. Dies ist ein Unding. Müllexport sollte verboten werden. Wer Müll produziert, sollte dieses Problem nicht in andere Länder abschieben dürfen.Statt sich Gedanken zu machen, wie man Müll vermeidet oder drastisch reduziert, diskutiert man in Brüssel, wie man bis 2030 sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar machen kann, und dies mit millionenschweren Fördermitteln. Oder der Vorschlag von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, eine Plastiksteuer einzuführen. Typisch für unsere Volksvertreter! Da wird das Pferd wieder einmal von hinten aufgezäumt - statt der Industrie die Pistole auf die Brust zu setzen, werden die Konsequenzen lieber dem Endverbraucher aufgebürdet. Die Industrie hat Alternativen in der Schublade, doch solange sie nicht gezwungen wird, zum Beispiel unnötige Doppelverpackungen zu vermeiden, wird sich nichts ändern. Da wird lieber jeder Apfel mit einem Aufkleber versehen, statt durch ein Hinweisschild im Regal über Qualität und Herkunftsland zu informieren. Den Aufkleber liest eh keiner. Und eine zusätzliche Steuer auf Plastikverpackung ändert nichts am Verbraucherverhalten.Warum wird darüber diskutiert, Plastiktüten in Kaufhäusern nicht mehr kostenlos zur Verfügung zu stellen sondern zu berechnen, statt sie komplett zu verbieten? Wenn ich weiß, dass ich keine Tüte mehr für meine Einkäufe bekomme, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine wiederverwendbare Tasche von zu Hause mitzunehmen. Problem gelöst!Günter W. Zagel, 92256 Hahnbach