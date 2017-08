Zu den Berichten über verseuchte Eier:

In Deutschland reiht sich seit vielen Jahren Affäre an Affäre, die Skandale geben sich regelrecht die Klinke in die Hand. Kaum hat der Dieselskandal seinen Höhepunkt überschritten, schon sitzt der nächste in den Startlöchern: mit Insektiziden belastete Eier. Die "Haltbarkeitsdauer" der Skandale nimmt dabei allerdings kontinuierlich ab. Begonnen hat es vor knapp 20 Jahren mit dem BSE-Skandal. Nach den Horrorszenarien, die damals an die Wand gemalt wurden, müsste Deutschland heute ein verwaistes, von der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit dahingerafftes Land sein. Bis jetzt ist kein einziger Erkrankungsfall in Deutschland bekannt geworden.Danach folgten diverse Vogel- und Schweinegrippen. Jedes Mal wurden sie mit dem Schreckensszenario einer Pandemie verbunden. Allesamt verliefen sie letztendlich relativ glimpflich. Die Anzahl der Tiere, die wegen diverser Epidemien in den zurückliegenden 20 Jahren rein vorsorglich gekeult wurden, dürfte im Millionenbereich liegen. Dabei stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel, denn in vielen Fällen hätte eine Impfung bei den Tieren wahrscheinlich ausgereicht. Diverse Lebensmittel-Skandale runden das Geschehen im "skandalträchtigen" Deutschland ab. Es wird leider in keiner Branche jemals gänzlich zu verhindern sein, dass "schwarze Schafe" ihr Unwesen treiben. Daher ist es von besonderer Bedeutung, dass Umwelt- und Verbraucherschutzverbände aufmerksam sind und derartige Fälle aufdecken. Dieses Kontrollsystem ist funktionsfähig. Aber leider wird dabei oftmals die Mehrheit der Lebensmittel-Erzeuger, die Wert auf eine tier- und ressourcengerechte Produktion legen, stigmatisiert.Es hat sich in den vergangenen Jahren zugunsten des Tierwohls auch einiges deutlich verbessert. Enge, dunkle Viehställe mit Anbindehaltung, in denen die Tiere kaum Bewegungsfreiheit besaßen, sind weitgehend offenen modernen Ställen gewichen, in denen die Tiere genügend Auslauf besitzen. Betriebsvergrößerungen in der Landwirtschaft müssen somit nicht zwangsläufig zulasten des Tierwohls gehen. Ein anderes Beispiel für Massentierhaltung sind riesige Hühnerfarmen, wo viele tausend Hühner in Legebatterien unter lebensunwürdigen Bedingungen gehalten werden.Aber müssen wir Verbraucher uns nicht auch an die eigene Nase fassen? Bei einem Verkaufspreis von zehn Cent pro Ei kann kein Erzeuger wirtschaftlich und artgerecht produzieren. Der Gewinn muss über die Menge bei möglichst geringen Kosten generiert werden. Am Ende zahlen die Tiere den Preis für unser Einkaufsverhalten. Die Bürger anderer Länder legen mehr Wert auf eine gute Lebensmittelqualität und sind auch bereit, hierfür einen angemessenen Preis zu bezahlen. Sozial schwache Menschen müssen versuchen, an allen Ecken und Enden zu sparen. Deshalb haben Billigprodukte im Discounter auch ihre Berechtigung. Wie locker sitzt das Geld jedoch anderen Gesellschaftsschichten oftmals in der Tasche?Alfred Kastner, 92637 Weiden