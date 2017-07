Zum Kartell-Vorwurf gegen deutsche Autobauer:

Im Zuge des mittlerweile nicht mehr zu vertuschenden Abgas-Skandals bei Dieselfahrzeugen aller namhaften Hersteller sind jetzt die führenden Autokonzerne samt ihrer Töchter ins Fadenkreuz der behördlichen Ermittlungen geraten. Der Verdacht auf rechtswidrige Absprachen ist - vermutlich berechtigterweise - aufgetaucht.Jetzt versucht man öffentlichkeitswirksam, sich als kulanter, kundenfreundlicher Hersteller weltweit gefragter Fahrzeuge darzustellen. Die mächtigen, einflussreichen und wahrscheinlich auch fürstlich bezahlten Topmanager, die sich (scheinbar) harte Konkurrenzkämpfe liefern, sind sich plötzlich freundschaftlich verbunden, was aber nicht nach außen dringen soll. Nun jedoch zieht man die Reißleine und wandelt sich blitzartig vom Saulus zum Paulus, das heißt, man überbietet sich fast mit "freiwilligen" Rückruf- beziehungsweise Nachbesserungs-Aktionen.Wenn die deutsche Autoindustrie diese notwendig gewordenen Umrüstungen kostenlos anbietet und man sich in sogenannte Selbstanzeigen flüchtet, hat das nur den Grund, zu erwartende Bußgeldzahlungen zu minimieren. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich ausnahmslos um eine sechsstellige Größenordnung. Der Barmherzigkeit oder ungewohnter Großzügigkeit zuliebe gibt man in den Vorstandsetagen diese Sünden zu, aber nur, weil sie nicht mehr bestritten werden können.Manager, wie beispielsweise Daimler-Chef Dieter Zetsche (der sich auf dem Parteitag der Grünen, lässig mit Jeans und Turnschuhen gekleidet, als Verfechter sauberer, umweltverträglicher Antriebstechnik feiern ließ), haben nicht nur einen sündteueren, materiellen Schaden angerichtet, sondern auch einen gewaltigen Image-und Glaubwürdigkeitsverlust zu verantworten. Mit so einer Vita wäre eine Bewerbung bei einem anderem Unternehmen nach einem Einstellungsgespräch schnell zu Ende.Nun gilt das Unschuldsprinzip in unserem Lande ja auch für diesen Personenkreis, und Vorurteile sind (noch) fehl am Platz. Eines sollte man als potenzieller Kunde oder auch als Opfer dieser Machenschaften von solch honorigen "Persönlichkeiten" doch erwarten können: eine aufrichtige Entschuldigung. "Entschuldigen Sie bitte" wäre dabei aufrichtiger als "Dies ist eine freiwillige Leistung".Horst Maschke, 92637 Weiden