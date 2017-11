Zum Stellenabbau bei Siemens:

Joe Kaeser begründet sein Handeln massenhafter Stellenstreichungen mit der Umwandlung des trägen Frachters in einen aktionsfähigen Flottenverband und vergisst dabei in jeder Hinsicht, welcher gesamtgesellschaftlichen Verantwortung er sich hiermit entzieht.Siemens ist hierzulande in den meisten Köpfen von Kindheit an ein Garant für Beständigkeit und Sicherheit gewesen, ein weltweites Aushängeschild deutscher Industriekultur, auf das wir alle stolz waren. Wer bei Siemens Beschäftigung fand, war Teil einer großen Familie, auf die er sich verlassen konnte.Natürlich erfordert die globale Entwicklung eine permanente Anpassung an die gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse. Vergessen werden dabei leider allzu oft die damit einhergehenden Folgen, deren Auswirkungen weitaus größeren Schaden verursachen. So auch im strukturschwachen Görlitz, wo alle Mitarbeiter wegen Werksschließung ihren Arbeitsplatz verlieren sollen. An jedem dieser Arbeitsplätze hängen wiederum zwei weitere. Bombardier, der zweite große Arbeitgeber vor Ort, wackelt ebenfalls. Schon heute beträgt dort die Arbeitslosenquote 13 Prozent.Wir brauchen uns also nicht wundern, dass die AfD im Osten unseres Landes bereits heute 26 Prozent an Wählerstimmen gefunden hat. Joe Kaeser hat trotz Milliardengewinnen jedes Maß verloren und spielt mit seinem kalt-kapitalistischen Handeln dem Erfolg der AfD in die Hände. In vier Jahren werden dann die Machtverhältnisse unserer Regierung eine nationalistische Richtung einschlagen, die uns allen nicht gefallen wird, auch einem Joe Kaeser nicht.Es wäre wünschenswert, wenn die Proteste hinsichtlich des geplanten Stellenabbaus zu einem Umdenken seitens Kaeser führen würden. Auch wenn Görlitz aus unserer Sicht weit weg sein mag, so sollten wir uns gegen derartige Vorhaben solidarisch erheben, gemäß der Leitlinie des Unternehmensgründers Werner von Siemens: "Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht."Barbara Diener-Hönle, 92224 Amberg