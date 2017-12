Lufthansa ändert Meilensystem

Frankfurt/Main. Die Lufthansa ändert die Grundlage für ihr Prämienmeilensystem "Miles & More". Ab 12. März richte sich die Höhe der Gutschrift nach dem Ticketpreis und dem Vielfliegerstatus der Teilnehmer, teilte die Fluggesellschaft am Montag in Frankfurt mit. Bisher waren Buchungsklasse und Flugstrecke Grundlage für die Gutschrift. Damit werde der Kauf teurer Tickets stärker honoriert, erklärte Lufthansa. Künftig gebe es für Vielflieger 4 bis 6 Prämienmeilen pro Euro Flugpreis.