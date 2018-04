Berlin. Die Autoindustrie hat sich für eine Verlängerung der Elektroauto-Kaufprämie ausgesprochen. Der "Umweltbonus" solle über den Juni 2019 hinaus fortgeführt werden, sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, auf dem Mobilitätskongress "Future Mobility Summit" des "Tagesspiegels" am Montag in Berlin. Zudem gelte es, den Aufbau privater Ladestationen sowohl rechtlich als auch finanziell zu unterstützen. Auch das Bauordnungs-, Miet- und Eigentumsrecht müssten angepasst werden. Der Chef der "Nationalen Plattform Elektromobilität", Henning Kagermann, machte sich ebenfalls für längere Kaufprämien stark. Die Plattform ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung. Bei der E-Mobilität gebe es Fortschritte. Es komme nun darauf an, den "Aufbruch" zu beschleunigen.