München. Nach den Manipulationsvorwürfen gegen BMW hat sich die Münchener Staatsanwaltschaft in die Untersuchung möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Abgasreinigung eingeschaltet. Die Ermittlungsbehörde leitete eine entsprechende Vorprüfung ein, wie eine Sprecherin am Donnerstag bestätigte. Darüber hatten zuvor mehrere Medien berichtet. Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autohersteller nach Messung der Abgase eines BMW 320d vor, eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut zu haben. BMW weist dies scharf zurück - wie auch der Tüv Süd, der ebenfalls einen 320d untersucht und nichts zu beanstanden hatte. Der Tüv Süd geht davon aus, dass die Umwelthilfe nicht korrekt gemessen hat.

Eine Vorprüfung bedeutet, dass die Staatsanwälte nachforschen, ob es Hinweise auf eine Straftat gibt - dies ist nicht gleichzusetzen mit einem förmlichen Ermittlungsverfahren. Vor der Staatsanwaltschaft hatte auch das Bundesverkehrsministerium eine Überprüfung der Vorwürfe gegen BMW durch das Kraftfahrt-Bundesamt angekündigt. Unterdessen ist in den USA ein früherer VW-Manager zu sieben Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 400 000 Dollar (338 000 Euro) für seine Rolle im VW-Abgas-Skandal verurteilt worden. Richter Sean Cox verurteilte Oliver Schmidt am Mittwoch in Detroit wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltgesetze. Dabei schöpfte das Gericht das volle mögliche Strafmaß aus. Als Konsequenz aus dem Diesel-Skandal wird die EU-Kommission künftig auch selbst Automodelle überprüfen und Rückrufaktionen starten können. Wenn Regelverstöße festgestellt würden, könne die Brüsseler Behörde 30 000 Euro Strafe pro Auto verhängen. Darauf haben sich die Mitgliedstaaten und Vertreter des Europaparlaments am Donnerstag geeinigt.