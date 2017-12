London/Birmingham. Weihnachtsmärkte sind eine typisch deutsche Tradition. Doch auch in Großbritannien profitieren deutsche Gastronomen und Händler von dem Hype. Etwa im Herzen Londons, mitten im berühmten Londoner Hyde Park. Dort hat mit dem "Winter Wonderland" ein riesiges Volksfest geöffnet. Rund 50 der 170 Hütten werden von deutschen Händlern geführt, wie Betreiber David Kohlert erzählt. Trotz steter Terrorgefahr versuchen sie ihr Glück. Wie viele es im ganzen Land sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Wenn an Hütten "Mr. Bratwurst", der "Almhütte" steht, lässt sich die deutsche Beteiligung nicht leugnen. Mittlerweile gibt es in Großbritannien zwar mehr als 1000 Märkte, doch die meisten entsprechen kaum dem Original. "Das sind eher amerikanisierte Volksfeste", sagt Kurt Stroscher von der Frankfurter Tourismusbehörde. Er brachte 1997 eine Kopie des Frankfurter Weihnachtsmarktes nach Birmingham. Was als Teil einer Städtepartnerschaft geplant war, wurde schnell zum Erfolg. Der "Frankfurt Christmas Market" mit mittlerweile 180 Ständen gilt als der "authentischste Markt" außerhalb Deutschlands. Mit rustikalem Holz und urigen Ständen ist er ein Aushängeschild. Bild: Stringer/EPA/dpa