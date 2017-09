Dublin. Ryanair-Piloten an verschiedenen Standorten sollen Gehaltserhöhungen von bis zu 10 000 Euro jährlich bekommen. Das sagte der Chef der irischen Billig-Airline, Michael O'Leary, am Donnerstag bei der Aktionärsversammlung in Dublin. Gleichzeitig kündigte er an, Piloten der Fluggesellschaft sollten ihren Urlaub teilweise aufs kommende Jahr verschieben, um weitere Flugstreichungen zu verhindern.

Ryanair kämpft derzeit mit Planungsschwierigkeiten und einem Mangel an Reservepiloten. Die Airline hatte angekündigt, täglich bis zu 50 ihrer mehr als 2500 Flüge zu streichen. Bis Ende Oktober wären das insgesamt rund 2000 Verbindungen. Offizielle Begründung: Man wolle die eigene Pünktlichkeit verbessern und müsse Urlaubsansprüche der Crews berücksichtigen. Ryanair geriet damit heftig in die Kritik.Profitieren von dem Angebot sollen Piloten an Standorten wie London Stansted, Dublin, Frankfurt und Berlin. Die Gehaltserhöhung solle zusätzlich zu einem "Loyalitätsbonus" von bis zu 12 000 Euro gezahlt werden, mit dem Ryanair seine Piloten bei der Stange halten will. Dem Nachrichtensender Sky News zufolge will Ryanair zudem in den kommenden zwei Wochen etwa 120 zusätzliche Piloten einstellen. Laut Medienberichten lehnte eine große Zahl von Ryanair-Piloten die Bonuszahlungen bereits ab. Ein entsprechender Brief kursierte in sozialen Medien.