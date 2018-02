Graben. Eines der größten Logistik-Gewerbegebiete in Bayern hat weiteren Zuwachs erhalten. In Graben (Kreis Augsburg) hat am Donnerstag der Versanddienstleister Hermes ein Logistikzentrum eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden an dem Standort in Schwaben rund 40 Millionen Euro investiert und 120 Arbeitsplätze geschaffen. Auf einer Fläche von 60 000 Quadratmetern würden künftig pro Tag etwa 100 000 Sendungen sortiert.

An der Bundesstraße 17 ist in den vergangenen Jahren ein großes Gewerbegebiet mit etlichen Versandzentren sowie Logistikdienstleistern entstanden. Neben dem US-Konzern Amazon betreiben dort die Discounter Aldi und Lidl sowie der Paketdienstleister DHL Zentren.