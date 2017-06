Mit einem verlängerten Mittelstrecken-Jet will Boeing einen Verkaufsschlager des Erzrivalen Airbus angreifen. Die Europäer versuchen derweil, ihren Ladenhüter A380 aufzumotzen - und bekommen für ein Helicopter-Werk in Schwaben Beihilfen.

Le Bourget/Donauwörth. Das Flugzeug mit dem Namen 737-MAX-10 soll dank eines verlängerten Rumpfs bis zu 230 Passagiere fassen, kündigten Boeing-Konzernchef Dennis Muilenburg und der neue Verkehrsflugzeugchef Kevin McAllister zum Start Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris an. Das sind zehn Menschen mehr als die bisher größte Version 737-MAX-9 fasst. Der Jet soll gegen den Airbus-Verkaufsschlager A321neo antreten, der 240 Menschen Platz bietet. Bereits am Sonntag hatte Airbus mit einer möglichen Neuauflage des weltgrößten Passagierjets A380 überrascht. Seit Montag können die Messebesucher begutachten, wie die A380plus mit riesigen abgeknickten Flügelenden aussehen soll. Der Hersteller hat eine A380 mit Attrappen sogenannte Winglets ausgestattet, die mit 4,70 Meter rund dreimal so hoch sind wie die bisher. Die erste A380plus könnte im Jahr 2020 in den Liniendienst gehen, sagte A380-Marketingchef Frank Vermeire. Die verbesserte Aerodynamik soll die A380 vier Prozent sparsamer beim Kerosinverbrauch machen. Veränderungen im Innenraum schaffen Platz für 80 zusätzliche Fluggäste.Die zwei großen Hersteller hatten in den vergangenen beiden Jahren einen Rückgang an Aufträgen verzeichnet. Zum Messestart verkündeten Airbus und Boeing erste Großaufträge. Der Flugzeugfinanzierer des US-Konzerns General Electric, Gecas, bestellte bei Airbus 100 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Modellfamilie im Gesamtwert von 10,8 Milliarden US-Dollar (9,6 Milliarden Euro). Für die Boeing 737-MAX-10 meldeten die Amerikaner mehr als 240 Aufträge und Vorverträge. Einige Kunden orderten diese Maschinen allerdings nicht zusätzlich, sondern widmeten Aufträge um, die bisher für kleinere Versionen galten.Öffentliche Beihilfen erhält zudem das Airbus-Helicopters-Werk in Donauwörth für ein deutsch-französisches Hubschrauber-Projekt. Die EU-Kommission genehmigte 377 Millionen Euro für den Bau des Zivil-Hubschraubers X6. In Donauwört werden der aus carbonfaserverstärktem Kunststoff bestehende Rumpf entwickelt und produziert, berichtete das Bundeswirtschaftsministerium.Die staatliche Intervention sei gerechtfertigt bei einem so riskanten Vorhaben, das erst auf längere Sicht Aussicht auf Rendite biete, begründete die EU-Kommission. Deutschland fördert das Projekt mit 63 Millionen Euro, wobei davon nur 47 Millionen als Beihilfe gelten. Frankreich, wo der Hubschrauber montiert wird, gibt 330 Millionen Euro.