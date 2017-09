Bremen. Korn ist etwas Urdeutsches. Seit mehr als 500 Jahren wird er in Deutschland gebrannt - und fast nur dort. "Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn", besang einst Heinz Erhardt den Schnaps. Korn ist fester Bestandteil des Herrengedecks in der Eckkneipe. Korn gilt als bodenständig und volkstümlich, aber nicht als hip. Oder doch?

Nach der Welle um Craft-Biere und verschiedenste Gin-Sorten erobert nun Korn die Szene-Bars und Fachgeschäfte. Abgefüllt in schicke Flaschen und versehen mit einer Geschichte, die von aromatischen Körnern und viel Handwerkskunst erzählt, setzt sich dieser bewusst von dem günstigen Schnaps aus dem Supermarkt ab. "Das Korn", "Nork", "Vollkorn" oder "Berliner Brandstifter" heißen die neuen hippen Marken. Doch auch Traditionsbrennereien und große Konzerne mischen beim sogenannten Craft-Korn mit. Mit dem Image des Korn steht es nicht zum besten, muss selbst Peter Pilz vom Verband Deutscher Kornbrenner zugeben. "Der Korn gilt als preisgünstiger Schnaps, der vor allem von Arbeitern und Bauern getrunken wird." Etwa 50 Millionen Flaschen Korn kaufen die Deutschen jährlich. Vor 20 Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele.Auch Johann Dallmeyer machte aus diesen Gründen lange einen Bogen um Korn, bis er eines Tages ein Aha-Erlebnis in einer Bremer Kneipe hatte, wie er erzählt. Er trank einen Schnaps, ohne zu wissen, dass es sich um Korn handelte - und er schmeckte. "Korn hat vor allem ein Image- und kein Geschmacksproblem." Und das will Dallmeyer mit seiner Schwester Ann-Kathrin und Freund Lars Galling ändern. Im Oktober brachten sie mit "Nork" ihren eigenen Korn auf den Markt. Einen, der bei jungen Städtern ankommt, die für Qualität gerne etwas mehr bezahlen. Brennen lassen sie "Nork" in einer Kornbrennerei in Scheeßel. Die selbst designten Etiketten kleben sie am Wochenende auf die Flaschen. Gerade ist die 2000. fertig geworden. Zurzeit ist der Korn für die Quereinsteiger eher ein Hobby neben ihren Vollzeit-Jobs. Wenn es so weitergehe, könne sich die "Schnapsidee" jedoch im nächsten Jahr tatsächlich zum Geschäft entwickeln, sagt Dallmeyer.Ein Korn, der sich vom Standard-Schnaps abhebt, hat der Feinbrennerei Sasse vor vielen Jahren die Existenz gesichert. In den 80er Jahren stand der Betrieb in Schöppingen wie viele andere vor dem Aus und musste zeitweise schließen. Doch dann baute Rüdiger Sasse diesen mit einer neuen Idee komplett um: "Wir müssen den Korn so gut machen wie einen richtig guten Grappa." Mehrere Jahre lagert der Korn in Fässern. Die Preise für den Lagerkorn reichen von 20 Euro pro Flasche bis zu 350 Euro für den 15 Jahre gereiften "Bordeaux-Finish". "Was Korn als einziger hat, ist diese große Flexibilität", sagt Sasse. "Man kann ihn mild machen wie einen Wodka oder aromatisch wie einen Whisky." 100 000 Flaschen hochwertigen Korn verkauft Sasse jährlich. Zu seinen Kunden gehörten vor allem Genießer mit einer gut sortierten Spirituosen-Bar, sagt Sasse.Auf junge Menschen, die sich für natürliche, handgemachte Produkte interessieren, zielt auch Getränkehersteller Berentzen, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Anbieter von Markenkorn. In Haselünne eröffnete er gerade eine Destille, die kleine Chargen eines Premium-Doppelkorns herstellen soll. "Wir sehen den Crafted-Korn absolut als aufkeimenden Trend", sagt Vorstand Oliver Schwegmann. "Die Menschen wollen neue Geschmackserlebnisse."