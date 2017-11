Öl-Preisanstieg nur Etappenziel

Wien. Die Allianz aus 24 Ölstaaten verlängert ihr Förderlimit um neun Monate bis Ende 2018. Das beschloss nach Angaben des irakischen Ölministers Ali Hussein Al-Luiebi das Bündnis aus den 14 Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Nicht-Opec-Ländern wie Russland am Donnerstag in Wien. Die seit Januar 2017 geltende Kürzung der Produktion um insgesamt 1,8 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag sollte Angebot und Nachfrage auf dem Ölmarkt besser ins Gleichgewicht bringen. Die Allianz sieht sich auf dem richtigen Weg, um auf diese Weise den Ölpreis zumindest zu stabilisieren. Große Preissprünge sind Experten zufolge nicht zu erwarten. Der Benzinpreis dürfte in den nächsten Wochen allerdings um einige Cent steigen.