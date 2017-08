Neustadt/Weinstraße. Die Winzer in Deutschland werden in diesem Jahr weniger Trauben ernten als im Schnitt der vergangenen Jahre. Zum offiziellen Beginn der Weinlese am Mittwoch sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut, nach einer ersten vorsichtigen Schätzung werde die Erntemenge um 10 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre von 9,05 Millionen Hektolitern liegen. "Je nach Wetterentwicklung kann sich dies aber noch nach oben oder unten verschieben", sagte Büscher in Neustadt an der Weinstraße. Dort wurde der offizielle Beginn der Weinlese gefeiert. In einem Weinberg wurden nahezu 10 000 Kilogramm Trauben der Rebsorte Solaris geerntet. Sie werden zu Federweißem gekeltert, dem neuen Wein, der einen ersten Vorgeschmack auf den Jahrgang gibt.