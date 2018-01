Essen. Mit Pro-Kopf-Ausgaben von durchschnittlich 104 Euro haben Verbraucher in Deutschland im vergangenen Jahr weniger für Zierpflanzen und Schnittblumen ausgegeben. Im Schnitt lagen 2017 die Ausgaben für das grüne Hobby um 1,50 Euro unter denen des Vorjahres, wie der Zentralverband Gartenbau (ZVG) am Montag zum bevorstehenden Start der Pflanzenmesse IPM (23. bis 26. Januar) mitteilte. Grund sei vor allem das kalte und verregnete Frühjahr gewesen. Einen Absatzeinbruch habe es vor allem bei Beet- und Balkonpflanzen gegeben. Viele Verbraucher hätten wegen der langen Frostperioden bis in den April hinein und wegen des Dauerregens auf eine Bepflanzung verzichtet. Nach einem Rückgang des Branchenumsatzes um 1,1 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro im Jahr 2017 rechnet die Branche für das 2018 mit einem deutlichen Plus, sagte ZVG-Präsident Jürgen Mertz. Bei der nur für Fachbesucher geöffneten Messe präsentieren 1564 Aussteller Neuheiten und Trends.