Noch ist es nur ein Verdacht - aber ein schwerwiegender. Seit langem sollen sich die Schwergewichte der deutschen Autoindustrie hinter den Kulissen über Preise und Technik abgestimmt haben. Erhärten sich die Vorwürfe, wäre die Dieselaffäre nicht mehr der größte Branchenskandal.

Preise beeinflussen

Zur "Kreativität" gezwungen

München/Berlin/Hannover. Bewiesen ist nichts. Doch das Schweigen der Konzerne bei einem Verdacht dieser Tragweite alarmiert Politiker, Experten, Kritiker: Ein weit verzweigtes Kartell deutscher Autobauer soll sich zum Schaden von Kunden und Lieferanten abgesprochen haben. Die Recherche des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" hat auch die EU-Kommission in Brüssel als oberste Wettbewerbsbehörde im europäischen Binnenmarkt auf den Plan gerufen. Horst Seehofer forderte beim Bezirksparteitag der oberbayerischen CSU die schnellstmögliche Aufklärung der Vorwürfe."Was schiefgelaufen ist, muss aufgeklärt werden", sagte Seehofer. Die Vorwürfe erschwerten die Gespräche mit der Autoindustrie zur Abgasreduzierung. Gleichzeitig warnte der CSU-Chef vor einem Feldzug gegen die Branche. Von der Automobilindustrie hingen nicht nur in Bayern viele Arbeitsplätze ab. Er wies den Vorwurf zurück, zu nachsichtig gegenüber der Autoindustrie zu sein.Abgasskandal, Dieselkrise, die Geburtswehen der Elektromobilität: Die Branche hat eigentlich genug Probleme. Nun platzt der - noch unbestätigte - Vorwurf herein, seit den 90er Jahren seien geheime Absprachen getroffen worden, die etwa die Preise für Verbraucher künstlich hoch gehalten haben könnten. Autobauer könnten auch ihre Macht über Zulieferer genutzt haben, um Einkaufspreise zu drücken.Was soll geschehen sein? Dem Bericht des Magazins zufolge sollen Vertreter von Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler über Jahre eine gemeinsame Linie in Fragen der Technik und der Kosten festgelegt haben. Wie die Firmen selbst will auch das Bundeskartellamt den Fall nicht kommentieren - verweist aber darauf, dass es 2016 Durchsuchungen wegen des Verdachts von Preisabsprachen beim Auto-Rohstoff Stahl gab. Der Stein des Anstoßes?Die Grünen, die Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) schon beim VW-Skandal zu lasche Aufklärung unterstellten, schäumen. Oliver Krischer, Ex-Obmann im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags: "Das Ganze entwickelt sich zur Fortsetzung des Abgasskandals in neuer Dimension. Es muss schnell geklärt werden, wie die Autoindustrie offensichtlich jahrelang Absprachen treffen konnte, ohne dass Dobrindt und seine Beamten etwas dagegen unternommen haben."Laut "Spiegel" könnte es eine Verbindung zwischen der Abgas-Affäre und dem Kartell-Krimi geben. Demnach einigten sich die Autobauer auf besonders kleine AdBlue-Tanks - und damit auf eine möglichst billige Reinigungstechnik. Der Verdacht: Mit günstigen und (zu) kleinen Tanks sei eine hinreichende Reinigung nicht machbar gewesen. Ein großes Problem, das die Ingenieure "kreativ" werden ließ.Neben dem Imageschaden könnte ein Kartell für die beteiligten Hersteller unmittelbar Geld kosten. Die Behörden können Strafen von bis zu zehn Prozent des letzten Jahresumsatzes verlangen. Bei Volkswagen lag der Erlös im vergangenen Jahr bei 217 Milliarden Euro, Daimler kam auf 153 Milliarden Euro, BMW erzielte einen Umsatz von 94 Milliarden Euro. Theoretisch sind so Milliardenbußen möglich. Hinzukommen könnten auch Schadenersatz-Klagen von Zulieferern und Käufern.