Der weltweit vernetzte Autozulieferer Takata steckt schon länger in Schwierigkeiten, eine milliardenteure Rückruf-Krise um defekte Airbags brachte ihn in die Bredouille. Hätte eine mögliche Insolvenz auch Folgen für deutsche Kunden?

Tokio. Der angeschlagene japanische Autozulieferer Takata plant laut Medienberichten wegen der Folgen eines Rückruf-Desasters in Kürze einen Antrag auf Gläubigerschutz. Damit sollen Verluste etwa von Geldgebern im Fall einer Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens begrenzt werden. Möglicherweise erfolge dies schon am Montag. Takata erklärte am Donnerstag, es sei noch keinerlei Entscheidung getroffen worden. Das Geschäft in Europa dürfte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von einer möglichen Insolvenz in Japan nicht betroffen sein. Ein Sprecher betonte: "Takata Europa steht auf einem starken Fundament und einer soliden finanziellen Basis. Wir verfügen über gute und unterstützende Kundenbeziehungen in Europa." Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf informierte Quellen meldete, will der Zulieferkonzern Banken um einen Überbrückungskredit bitten, um nach einem Antrag auf Gläubigerschutz wieder auf die Beine zu kommen. Angesichts enormer Verbindlichkeiten von über einer Billion Yen (rund 8,1 Milliarde Euro) wäre es die größte Pleite eines produzierenden Unternehmens in der japanischen Nachkriegsgeschichte. Die defekten Airbags von Takate können bei langer Einwirkung von Hitze und Luftfeuchtigkeit bei einem Unfall zu stark auslösen. Das hat allein in den USA zum Rückruf von fast 70 Millionen Airbags geführt.