2017 hat die Bundesagentur für Arbeit weit mehr eingenommen als sie ausgab. Das Plus fällt höher aus als angenommen. Entsprechend schneller wächst das Finanzpolster. Und die Rufe nach Entlastungen der Unternehmen und Arbeitnehmer werden lauter.

Wir stellen uns auf eine Beitragssenkung ein. Detlef Scheele, Vorstandschef Bundesagentur für Arbeit (BA)

Nürnberg. Die stabile Konjunktur hat der Bundesagentur (BA) erneut einen riesigen Überschuss beschert. Mit 5,5 Milliarden Euro lag er 2017 rund 700 Millionen Euro über den Schätzungen von November. Ursprünglich war der BA-Vorstand sogar nur von 1,5 Milliarden Euro ausgegangen. Entsprechend schneller wächst auch das Finanzpolster - weshalb Forderungen nach geringeren Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung lauter werden.Hauptgrund für den "gehörigen Jahresüberschuss" ist neben der wachsenden Zahl von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch die sinkende Arbeitslosigkeit, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele.Damit wachsen auch die Rücklagen der Bundesagentur für Notzeiten deutlich schneller als erwartet - nämlich auf nun 17,0 Milliarden Euro. Mit dem für 2018 erwarteten Überschuss von mehr als zwei Milliarden Euro würde das Polster mit voraussichtlich 19,7 Milliarden Euro nahe an die Grenze von 20 Milliarden heranreichen, ab der auch die BA eine Beitragssenkung für sinnvoll hält. Bisher war die Bundesagentur immer davon ausgegangen, dass diese Grenze nicht vor 2019 erreicht wird."Wir stellen uns auf eine Beitragssenkung ein. Das haben wir schon die ganze Zeit gesagt", betonte Scheele. Zugleich sollte es nach seiner Ansicht aber einen Mechanismus geben, der in schwierigen Zeiten eine Beitragsanhebung wieder ermöglicht. "Wir sind mit einer Beitragssenkung einverstanden. Es wäre aber schön, Einvernehmen zu erzielen, wann es wieder anders wird." Der Steuerzahlerbund, Verbände und Ökonomen fordern schon länger eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Der Steuerzahlerbund etwa sprach sich dafür aus, den Satz von aktuell 3,0 auf 2,5 Prozent des Bruttolohns zu senken. Damit könnten die Beitragszahler um mehr als 5 Milliarden Euro entlastet werden. "Das kann der Bundestag schon jetzt entscheiden. Die Abgeordneten müssen nicht warten, bis wir irgendwann eine neue Regierung haben", so Verbandschef Reiner Holznagel.Vor allem Geringverdiener würden von einer Beitragssatzsenkung stark profitieren, zumal die Gesamtbelastung der gesetzlich Versicherten weiterhin rund 40 Prozent des Bruttolohns betrage. Wie bei der Rentenkasse müsse es einen Anpassungsmechanismus geben. Dieser zwinge die Politik zur Senkung des Beitrags, wenn die Rücklage der Rentenversicherung das 1,5-fache der monatlichen Ausgaben übersteige.Im Kampf gegen den Fachkräftemangel setzt der BA-Chef auf bessere Berufsberatung junger Menschen. "Am Übergang von Schule und Beruf gehen uns noch immer zu viele verloren", beklagte Scheele. Diese fehlten später als Fachkräfte. Um zu verhindern, dass Jugendliche Lehre oder Studium abbrechen und ohne Ausbildung blieben, müsse das System der Berufsorientierung verbessert werden. Ab 2019 gebe es eine gezieltere Beratung in den Schulen.Zugleich machte Scheele deutlich: "Ohne die Anwerbung von Arbeitskräften aus Drittstaaten wird es nicht gehen. Das muss man eindeutig für die nächsten Jahre sagen." Dazu brauche es aber ein Zuwanderungsgesetz, das bestehende Regelungen sinnvoll zusammenfasst und damit verständlicher werde, sagte Scheele. Arbeitsmigranten müssten aber verpflichtet werden, bereits in ihrem Heimatland Deutsch zu lernen. Eine zentrale Stelle in Deutschland sollte Berufsabschlüsse prüfen. Auch sollten sie eine Arbeitsplatzzusage haben, bevor sie ein Visum erhalten.