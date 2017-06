Berlin. Die Initiative "Selbstbestimmter Sonntag", bei der auch Kaufhof und Karstadt mitmachen, will im Kampf gegen den wachsenden Onlinehandel Läden ohne Einschränkungen öffnen dürfen. Zentrales Argument: Der Sonntag sei einer der wichtigsten Einkaufstage im Internet. Die "Wettbewerbsverzerrung auf Kosten stationärer Händler" müsse beendet werden.

HDE will Fußgängerzonen schrumpfen Die Fußgängerzonen in zahlreichen Städten Deutschlands sollen nach dem Willen des Handelsverbands Deutschland (HDE) kleiner werden. "Es drohen massive Leerstände, auch an attraktiven Standorten", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Zeitung "Die Welt". "In vielen Städten müssen daher die Fußgängerzonen gesundgeschrumpft werden." Dies gelte nicht nur für kleine und mittelgroße Städte, sondern auch einzelne Metropolen. "Der Onlinehandel verändert das Gesicht der Innenstädte", sagte Genth der "Welt". Vor allem kleine und mittelständische Händler gerieten in Existenznot. Bis 2020 werden einer Schätzung des Verbandes zufolge rund 50 000 Standorte vom Markt verschwinden, zehn Prozent des derzeitigen Angebots. "Die Innenstädte müssen daher verdichtet werden", sagte Stefan Genth der Zeitung. (dpa)

Öffnen nach Belieben - das Ansinnen ist weitreichend: Seit der Föderalismusreform von 2006 entscheiden die Länder darüber, wie oft die Geschäfte an Sonntagen öffnen dürfen. Allerdings nicht ohne Einschränkungen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte vor einigen Jahren, es dürfe Sonntagsverkäufe nur mit Anlass geben. Ein Fest, zu dem viele Menschen in der Stadt kommen, kann so ein Anlass sein. Praktisch bedeutet das: Die Länder setzen den Rahmen, die Kommunen die Daten. Doch der Rahmen ist nicht überall gleich: Während in vielen Bundesländern höchstens vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr erlaubt sind, dürfen Geschäfte in Berlin bis zu zehn Sonntage öffnen, in Baden-Württemberg höchstens an drei.Gegen die gesetzten Daten hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zuletzt häufig gekämpft. Erst vor wenigen Tagen etwa kippte der bayerische Verwaltungsgerichtshof zwei verkaufsoffene Sonntage in Augsburg. Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert zwar keine bestimmte Zahl von verkaufsoffenen Sonntagen oder eine generelle Freigabe. Doch der Verband will die Regeln ändern. "Verdi macht die Sonntagsöffnung mit der Klagewelle faktisch unmöglich. Wir brauchen dringend rechtliche Klarheit", sagt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth."Ich sehe keinen Anlass oder die Notwendigkeit einer bundesweit einheitlichen Regelung", sagte hingegen DM-Chef Erich Harsch der "Bild am Sonntag". Konkurrent Rossmann teilte der Zeitung mit, das Unternehmen sei mit der aktuellen Situation sehr zufrieden. Verkaufsoffene Sonntage führten nicht flächendeckend zu höheren Umsätzen, der Erfolg sei stattdessen eher vom jeweiligen Standort abhängig.