Seit Jahren streiten Adidas und Puma um eine Schuhsohle. Vor Gericht hat Adidas nun einen Etappensieg eingefahren. Puma zog einen Antrag zurück. Zankapfel war die Sohle des Modells "Stan Smith Boost" von Adidas.

Braunschweig. Adidas gegen Puma - die Weltunternehmen aus Herzogenaurach sind erbitterte Rivalen. Vor dem Landgericht Braunschweig ging es nun um das Design eines Schuhmodells - konkret um die Sohle des Adidas-Modells "Stan Smith Boost", deren Design Puma für sich beansprucht. Puma aber zog am Montag den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück, wie das Gericht mitteilte. Zuvor hatte die Kammer nach einer Beratung mitgeteilt, dass das "Schuhmodell die europäischen Geschmacksmuster der Klägerin" nicht verletze.Im Unterlassungsantrag von Puma hatte es geheißen, man habe auf Form und Aussehen der Sohle zwei Geschmacksmuster angemeldet. Dieser Schutz sei durch die Sohle des "Stan Smith Boost" verletzt worden. In der Verhandlung habe die Kammer die rechtlichen Aspekte mit beiden Parteien erörtert und dabei auch den Schuh mit einem hinterlegten Bild des Geschmacksmusters verglichen, teilte das Gericht mit. Ergebnis: Aus Sicht der Kammer seien "wesentliche Unterschiede" zu erkennen. Was aussieht wie zusammengeklebte Styropor-Kügelchen, gilt unter Branchenexperten als das Modell der Zukunft. Die Sohle mit der eTPU-Technologie soll beim Laufen extrem federn und dem Träger Energie zurückgeben. Weil das bei den Kunden sehr gut ankommt, geht es um Milliardensummen auf dem Sportschuh-Markt. Anders als bei Patenten, die technische Erfindungen schützen, geht es bei Geschmacksmustern um das Design eines Produktes.