Köln. Arbeiten außerhalb des Betriebs mit Laptop oder Smartphone führt einer Studie zufolge zu Mehrarbeit, aber auch Zufriedenheit. Wissenschaftler am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln haben herausgefunden, dass sogenannte mobile Computerarbeiter in Deutschland am häufigsten Arbeitstage von mehr als zehn Stunden haben. "Das Interessante ist, dass diese Menschen dafür mehr Autonomie haben. Sie haben mehr Souveränität zu entscheiden: Wie arbeite ich, wann arbeite ich, was arbeite ich", sagte Studienautor Oliver Stettes.

Für die Studie haben die Wissenschaftler Daten der Umfrage European Working Conditions Survey 2015 ausgewertet. Dafür wurden über 43 000 Erwerbstätige aus 40 Ländern befragt. Kritiker warnen indes vor der Belastung durch ständige Erreichbarkeit. So mahnt die IG Metall, die gesetzlichen Grenzen für Arbeitszeiten müssten auch im digitalen Wandel erhalten bleiben.