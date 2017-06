Köln/Düsseldorf. Der scheidende Chef des Handels- und Touristikkonzerns Rewe, Alain Caparros (60), gilt als krisenerprobt. Jetzt soll er den Textilhändler C&A in die Erfolgsspur zurückbringen. Caparros übernimmt zum 1. August die Leitung von C&A Europe, teilte die Familienholding Cofra am Mittwoch mit. "Wir sind sehr erfreut darüber, seine Ankunft vermelden zu können, und freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte Cofra-Chef Martijn Brenninkmeijer laut Mitteilung. "Ich habe mich dazu entschieden, meine Pläne für die Zeit nach Rewe zu ändern", erklärte Caparros. Er hatte seinen Abgang bei Rewe deutlich früher als geplant angekündigt. Eigentlich sollte er noch bis Ende 2018 an der Spitze des Handelskonzerns bleiben.

C&A hatte zuletzt mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Modehandel in Richtung Internet verlagert, habe das traditionsreiche Familienunternehmen wie viele andere Händler unterschätzt, hatte Caparros' Vorgänger bei C&A, Philippe Brenninkmeijer, im November in einem Interview eingeräumt. Für Druck sorgt auch die wachsende Zahl von Billiganbietern. Um dem Abwärtstrend zu entkommen, hat C&A bereits erste Maßnahmen ergriffen. So floss viel Geld in den Ausbau des Online-Geschäfts und in Werbung, zudem werden die Filialen aufgehübscht. Das Unternehmen, beschäftigt derzeit mehr als 60 000 Mitarbeiter und betreibt weltweit rund 2000 Läden.