Tokio/Frankfurt. Der japanische Autoriese und VW-Rivale Toyota hat im Frühjahr bei den Verkäufen zugelegt und mehr verdient. Im zweiten Geschäftsquartal (April bis Juni) verbuche der Hersteller unterm Strich einen Gewinn von 613 Milliarden Yen (4,7 Milliarden Euro) - 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Konzern am Freitag mit. Außerdem kündigte Toyota eine Kooperation mit Mazda an. Die Autobauer kaufen Aktien des jeweils anderen, die Papiere seien je 50 Milliarden Yen (380 Millionen Euro) wert.

Toyota erhalte einen Anteil von knapp 5,1 Prozent an Mazda, Mazda erhalte danach etwa 0,25 Prozent an Toyota. Die Unternehmen wollen zusammen ein 1,6 Milliarden US-Dollar teures Werk in den USA bauen, die Investitionen würden geteilt. Die Fabrik soll bis 2021 in Betrieb gehen und 4000 Stellen schaffen. Zudem wollten die Partner bei der Entwicklung von Technologie für Elektro- autos zusammenarbeiten, hieß es. Bei Toyota lief das Geschäft im letzten Quartal gut. Insgesamt verkaufte der Konzern - im vergangenen Jahr von der VW-Gruppe von Platz eins in der Liste der größten Autobauer verdrängt - 2,2 Millionen Fahrzeuge, 42 452 mehr als vor einem Jahr.