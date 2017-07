Die Deutsche Bank arbeitet sich weiter in die Gewinnzone voran. Zugleich legt die Bank einen millionenschweren Streit mit Ex-Vorständen bei.

Frankfurt. Einigung im Bonusstreit mit Ex-Vorständen, Kostensenkungen durch Stellenabbau und steigende Gewinne: Nach zwei Jahren mit Milliardenverlusten kommt die Deutsche Bank voran. Allerdings litt das Institut wie auch die Konkurrenz im zweiten Quartal unter der Ruhe an den Finanzmärkten, welche die Einnahmen im Handel mit Aktien, Anleihen und Währungen schmälerte. Im zweiten Vierteljahr verdiente das Geldhaus unter dem Strich 466 Millionen Euro nach lediglich 20 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern verdoppelte sich der Gewinn auf 822 Millionen Euro, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.Für die Milliardenkosten der skandalträchtigen Vergangenheit bat die Bank Ex-Vorstände zur Kasse. Zehn ehemalige und ein noch amtierender Topmanager verzichteten freiwillig auf deutlich mehr als die Hälfte ihrer noch nicht ausbezahlten variablen Vergütung. Sie seien damit einverstanden, dass von 69,8 Millionen Euro, die ihnen die Bank noch schulde, lediglich 31,4 Millionen Euro ausbezahlt würden. Das Geldhaus hatte Erfolgsprämien zunächst auf Eis gelegt, betroffen waren unter anderem die früheren Chefs Josef Ackermann, Jürgen Fitschen und Anshu Jain. Unklar ist, auf wie viel jeder einzelne Manager verzichtet. Details wurden nicht genannt. Finanzielle Ansprüche gegenüber den Managern will die Bank nicht erheben. Die Zahl der Mitarbeiter sank in den vergangenen zwölf Monaten um 4656 Vollzeitkräfte. Die Bank will bis 2018 weltweit unter dem Strich 9000 Jobs im eigenen Haus abbauen.