Seit 1993 wacht eine privatrechtliche GmbH über die Sicherheit im deutschen Luftraum. Während der Verkehr beständig wächst, bleibt die europäische Integration auch am Himmel eine lahme Ente.

Wir werden sicherlich nicht noch einmal um mehr als 10 Prozent schrumpfen können. DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle

Langen. Die Gründung der privatrechtlichen Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) erfolgte zum 1. Januar 1993. DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle sieht zahlreiche Aufgaben vor sich. Die Probleme auf europäischer Ebene bleiben allerdings trotz aller Bemühungen um einen einheitlichen Luftraum unübersehbar.Dieser wird von nicht weniger als 27 nationalen Flugsicherungsorganisationen verwaltet, die gemeinsam mit ihren Regierungen und Militärs zäh an den jeweiligen Besitzständen festhalten. Einzelnen gemeinsamen IT-Projekten zum Trotz scheint es kaum vorstellbar, dass Frankreich oder Spanien die Kontrolle ihrer Militärflüge einer EU-Flugsicherung übertragen könnten. "Das Ziel eines einheitlichen europäischen Luftraums ist bei weitem nicht erreicht, weil die Staaten an ihren hoheitlichen Rechten festhalten", sagt DFS-Chef Scheurle. Dafür gebe es aber keine rechtlichen, sondern nur politische Gründe. Die Fluggesellschaften beklagen milliardenschwere Mehrkosten durch umständliche Streckenführungen über Europa. Im deutschen Luftraum mussten lange besonders hohe Gebühren gezahlt werden, weil schlichtweg sämtliche Kosten abgedeckt werden mussten. Erst 2012 beendete die EU-Kommission das Prinzip der Vollkostendeckung und machte den nationalen Flugsicherungen bei teils unrealistischen Verkehrsschätzungen scharfe finanzielle Vorgaben. Die bundeseigene DFS geriet in finanzielle Schieflage, die sich erst mit einer Kapitalspritze des Bundes besserte. 2016 erwirtschaftete die DFS einen Gewinn von 86,6 Millionen Euro bei einem Umsatz von 1,22 Milliarden Euro.Die DFS hat einen erheblichen personellen Aderlass hinter sich, baute innerhalb von fünf Jahren die Zahl der Mitarbeiter um 700 auf aktuell 5400 ab. Scheuerle: "Wir werden sicherlich nicht noch einmal um mehr als 10 Prozent schrumpfen können, überprüfen aber weiterhin jede frei werdende Stelle, ob wir sie weiterhin benötigen." Kleinere Flughäfen wie Saarbrücken, Erfurt oder Dresden werden künftig aus einer Zentrale in Leipzig ferngesteuert.Trotz aller europäischen Uneinigkeit muss sich die DFS nach Scheurles Einschätzung künftig auf globale Konkurrenz einrichten. "Die Digitalisierung wird uns in ganz neue Dimensionen führen. Die für eine Flugsicherung notwendigen Bausteine werden leichter verfügbar sein und die Hürden zum Markteintritt senken. Mit dem Auftreten großer privater Anbieter von Drohnenverkehr ist zudem mit neuartigen Dienstleistern zu rechnen."