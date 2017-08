Wiesbaden. (dpa/blu) Deutschland ist als Reiseland so beliebt wie nie zuvor. Nach einem kräftigen Plus im ersten Halbjahr nimmt der Tourismus zwischen Ostsee und Alpen Kurs auf das achte Rekordjahr in Folge. In den ersten sechs Monaten zählten Hotels, Pensionen und andere Unterkünfte 205,1 Millionen Übernachtungen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Urlaub in Deutschland hat Konjunktur", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, am Donnerstag.

Doch auch die Region Oberpfälzer Wald (Landkreise Tirschenreuth, Schwandorf und Neustadt/WN) hat zugelegt. 487 799 Übernachtungen registrierte der Tourismusverband Ostbayern dort im ersten Halbjahr und damit 8,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Branche ist zuversichtlich, dass die positive Entwicklung anhält. Der reisestarke Ferienmonat August ist gerade erst angelaufen. Beliebt ist Deutschland sowohl bei Gästen aus dem Inland als auch aus dem Ausland - die Übernachtungszahlen stiegen im ersten Halbjahr jeweils um 3 Prozent. Allein 168,4 Millionen Mal übernachteten heimische Reisende in Betrieben mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, Sparbuch und Co. werfen kaum noch etwas ab, vielen Verbrauchern sitzt daher das Geld locker.In den ersten sechs Monaten entfielen 36,7 Millionen Übernachtungen auf Besucher aus dem Ausland. "Mit drei Prozent Zuwachs präsentiert sich das Reiseland Deutschland im internationalen Wettbewerb mit einer sehr guten Halbjahresbilanz", sagte Petra Hedorfer, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Deutschland sei als Reiseziel im Ausland so beliebt wie noch nie. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht Bayern. In den ersten fünf Monaten wurden dort 32,4 Millionen Übernachtungen gezählt - aktuellere Daten liegen noch nicht für alle Bundesländer vor. Auf Rang zwei und drei folgten Nordrhein-Westfalen (20,3 Mio) und Baden-Württemberg (18,7 Mio.).