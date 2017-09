Frankfurt/Berlin/Wolfsburg. Nach der Bundestagswahl mit schweren Verlusten für die bisherige Große Koalition dringt die Wirtschaft auf eine rasche Regierungsbildung und einen Investitionspakt. Mit Blick auf mögliche Gespräche über ein Jamaika-Bündnis von Union, FDP und Grünen mahnten Verbände am Montag in Berlin ein stabiles Regierungsbündnis an - und sahen in Schwarz-Gelb-Grün auch Chancen:

"Der Wahlausgang macht die Regierungsbildung nicht leicht. Wir brauchen in diesen schwierigen Zeiten eine stabile Regierung", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer am Montag. Er forderte eine "Koalitionsvertrag für mehr Investitionen".Die wirtschaftliche Lage sei gut. Aber die Betriebe machten sich Sorgen, ob dies so bleibe: "Auf vielen wichtigen Zukunftsfeldern registrieren die Unternehmen mehr Stillstand als Aufbruch."Auch Industrie-Präsident Dieter Kempf spricht von einer schwierigen Regierungsbildung durch ein Sieben-Parteien-Parlament. Beide warnten vor Ausländerfeindlichkeit. Dies könne sich die deutsche Wirtschaft "nicht ansatzweise erlauben", sie sei auf ausländische Fachkräfte angewiesen, sagte Schweitzer. Kempf: "Die AfD ist im Kern gegen das, was Deutschland stark gemacht hat."Deutschland muss nach Einschätzung von Siemens-Chef Joe Kaeser Lehren aus den hohen Stimmengewinnen für die AfD ziehen. Mit der AfD habe es eine "national-populistische Partei fulminant ins Parlament geschafft", meinte der Konzernlenker am Montag laut Mitteilung. "Das ist auch eine Niederlage der Eliten in Deutschland."Für VW-Konzernchef Matthias Müller sei das Ergebnis für die "rechtsextreme und ausländerfeindliche" AfD "schockierend". Es werde die demokratische Stabilität auf die Probe stellen. "Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten politisch und wirtschaftlich erfolgreich gewesen, weil wir ein weltoffenes, tolerantes und international orientiertes Land sind."