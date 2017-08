Essen. 2016 musste Eon mit 16 Milliarden Euro einen der höchsten Verluste in der deutschen Wirtschaft hinnehmen. Nun geht es langsam wieder aufwärts. 2017 wird der Energieriese wieder Gewinne verbuchen, verspricht Eon-Chef Teyssen.

Der Konzernüberschuss für das erste Halbjahr legte nach einem stärkeren zweiten Quartal deutlich auf gut vier Milliarden Euro zu. Im Vorjahreszeitraum hatte Eon noch fast drei Milliarden Euro rote Zahlen verbucht. Auch nach Abzug von Sondereffekten - vor allem der Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer - legte der Überschuss für das erste Halbjahr um fast 50 Prozent auf 880 Millionen Euro zu, wie Konzernchef Johannes Teyssen am Mittwoch in Essen berichtete. Das Unternehmen habe wieder "mehr Wind im Segel" und werde verstärkt investieren, sagte der Konzernchef. Für das Gesamtjahr sicherte Teyssen unter dem Strich schwarze Zahlen zu: Eon bestätigte die Gewinnprognose von 1,2 bis 1,45 Milliarden Euro. An seinem Sparprogramm "Phoenix" will Eon trotz der Entspannung festhalten. Geplant ist dabei der Abbau von 1300 Jobs bis zum Jahresende, davon etwa 1000 in Deutschland. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern liefen "ohne Probleme", sagte Teyssen. Gut entwickelte sich vor allem das Netzgeschäft. Eon profitierte im zweiten Quartal deutlich von der Rückzahlung von 2,85 Milliarden Euro ungerechtfertigt eingezogener Brennelementesteuer.Als Erfolg verbucht Teyssen außerdem die Einigung über die Endlagerung des Atommülls. Dazu hatte der Konzern Anfang Juli 10 Milliarden Euro an den Bund überwiesen. Zum geplanten Verkauf der restlichen Uniper-Anteile wollte Teyssen keine neuen Aussagen machen.