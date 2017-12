Frankfurt. In Deutschland gibt es etwa 58 000 Geldautomaten. Doch häufig müssen Verbraucher den Service teuer bezahlen. Die Branche sollte Schluss machen mit dem Flickenteppich, meint Nick Jue. Der neue Chef der Direktbank ING-Diba macht sich für ein gemeinsames Angebot der deutschen Banken für das Abheben am Geldautomaten stark.

"Kunden wollen Bargeld so einfach und so billig wie möglich. Banken kostet das aber doch nur Geld", sagte Jue. "Darum fände ich es sinnvoll, wenn wir die Bargeldversorgung als Branche gemeinsam so effizient wie möglich gestalten würden." In den Niederlanden habe sich die Branche auf einen einheitlichen Standard für Geldautomaten geeinigt, erklärte Jue. In Deutschland müssen Kunden, die nicht bei der jeweiligen Bank ihr Konto haben, fürs Geldabheben teils erhebliche Gebühren zahlen.Die Volks- und Raiffeisenbanken lehnten den Vorstoß der ING-Diba rigoros ab. Die Bank fordere unter dem Deckmantel des Kundennutzens kostengünstigen Zugang zu einem Geldautomatennetz ein, an dessen Aufbau und Erhalt sie sich selbst kaum beteiligt. "Den eigenen Aufwand zu minimieren und an der Infrastruktur anderer Bankengruppen möglichst kostengünstig partizipieren zu wollen, ist dreist", sagte der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Jürgen Gros.Stand Ende 2016 betreiben die Sparkassen in Deutschland 25 700 Geldautomaten, die Volks- und Raiffeisenbanken 18 700. Die großen Privatbanken - Deutsche Bank/Postbank, Commerzbank und Hypo-Vereinsbank - bieten ihren Kunden an 9000 Automaten bundesweit eine kostenlose Bargeldversorgung. Die ING-Diba hat 1200 eigene Automaten. Fremdkunden zahlen dort fürs Abheben 1,95 Euro Gebühr.Das Bundeskartellamt hatte im September mitgeteilt, es sehe derzeit keine Notwendigkeit, Fremdabhebegebühren an Geldautomaten zu begrenzen. Gebühren ließen sich vermeiden: Sie könnten sich alternativ zum Automaten etwa bei Tankstellen oder im Handel mit Bargeld versorgen oder - vielfach gebührenfrei - eine Kreditkarte zum Abheben nutzen.