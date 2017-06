München. Bayerns Bauernpräsident Walter Heidl hat die Studie des Umweltbundesamtes (UBA) über zu viel Düngung und steigende Wasserpreise als "abenteuerliche Modellrechnung" kritisiert. Gerade was die bayerische Landwirtschaft angehe, werde ein Zerrbild gezeichnet. "Dank vieler kooperativer Umweltschutzmaßnahmen leisten die bayerischen Bauern bereits enorm viel für den Schutz unseres Wassers." In mehr als 96 Prozent seien Wasserproben im Freistaat unter dem Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter geblieben. "Es ist deshalb eine Unverschämtheit, dass das Umweltbundesamt wider besseres Wissens reißerische Schlagzeilen produziert und damit die Bäuerinnen und Bauern an den Pranger stellt", sagte Heidl.

Allen verfügbaren Daten der Umweltbehörden zufolge sei der Nitratgehalt im bayerischen Grundwasser in den vergangenen zwei Jahrzehnten konstant. Laut UBA wird in mehr als 27 Prozent der Grundwasserkörper der Grenzwert überstiegen. Sollte die Belastung nicht sinken, müssten die Versorger zu teuren Reinigungsmethoden greifen.