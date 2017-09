Berlin. Butter ist in Deutschland so teuer wie schon lange nicht mehr. Mit 1,99 Euro für das 250-Gramm-Paket ist der Butterpreis bei den Discountern Aldi Nord und Aldi Süd sowie Lidl derzeit auf den höchsten Stand seit der Euro-Einführung im Jahr 2002 geklettert. Sprecher von Aldi Nord und Lidl bestätigten den erneuten Preisanstieg zum September am Dienstag.

Aldi Nord begründete den Preisanstieg mit steigenden Kosten beim Einkauf. Maßgeblich dafür sei auch die weltweite Nachfrage. An den Aldi-Preisen orientieren sich üblicherweise auch die Supermarkt-Riesen. Anfang Mai hatten Aldi Nord und Aldi Süd den Preis für ihre Billig-Butter um 10 Cent auf 1,29 Euro je 250 Gramm angehoben. Anfang Juni wurde bei den beiden Discountern die Butter um weitere 20 Cent teurer, Anfang Juli um 30 Cent auf zuletzt 1,79 Euro. Entsprechend waren etwa bei Aldi Nord auch die Preise für verschiedene Käse-Artikel und Buttermilch erhöht worden. Die Verknappung von Fett führe derzeit zu den "exorbitanten" Preissteigerungen, sagte Frank Maurer von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen. Hintergrund der deutlich gestiegenen Nachfrage sei auch ein Imagewandel der Butter, die vom Trend zu mehr Natürlichkeit profitiert habe. Angesichts des derzeit hohen Preisniveaus könnten Verbraucher sowie Kunden aus der Lebensmittelindustrie nun verstärkt nach Alternativen suchen und etwa auf Pflanzenfette ausweichen, meinte Maurer. Zudem sei auch der Preisabstand zwischen Markenbutter und der Discounterbutter weiter geschrumpft, so dass die Nachfrage nach der teureren Markenbutter ansteigen könnte.Der Bundesverband der Milchviehhalter wies darauf hin, dass auch die derzeitigen Milchpreise von etwa 36 Cent je Liter im Bundesschnitt für viele Bauern nicht auskömmlich seien. "Bei den Milchbauern kommen die Preissteigerungen nicht an", hieß es. Zudem sei der Anteil des Fetts an der gesamten Milchproduktion relativ gering.