Washington. Der Auftragsfertiger Foxconn baut für zehn Milliarden Dollar (8,52 Milliarden Euro) ein Werk in den USA. Die Fabrik wird Display-Panels für Fernseher und andere Geräte herstellen. Foxconn gehört dem Flachbild-TV-Pionier Sharp. Der Foxconn-Deal sei ein Beweis dafür, wie zugkräftig das Label "Made in the USA" sei, sagte Präsident Donald Trump. Foxconn ist vor allem bekannt als führender Hersteller diverser Apple-Geräte. Auch wenn die Firma aus Taiwan für viele andere Elektronik-Konzerne produziert.