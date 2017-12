München. BMW will ein neues Testgelände in Tschechien bauen. Der Münchner Autohersteller wird in Sokolov - früher Falkenau an der Eger - einen dreistelligen Millionenbetrag investieren, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Mehrere hundert Arbeitsplätze sollen entstehen, die Inbetriebnahme des 500 Hektar großen Areals ist für Anfang nächsten Jahrzehnts geplant.

BMW hat bislang drei Testgelände, je eines in Bayern, Frankreich und Schweden. Das Unternehnen hatte auch in Deutschland nach einem geeigneten Grundstück für das neue Testgelände gesucht, war aber nach eigenen Angaben nicht fündig geworden. "Wir haben in Sokolov ideale Bedingungen und die Flächen vorgefunden, die wir für Fahrzeugtests benötigen", sagte BMW-Immobilienchef Herbert Grebenc laut Mitteilung.