Freizeit Dieterskirchen

03.12.2017

03.12.2017

Wenn der Obstlehrpfad einen runden Geburtstag feiert, dann geht das nicht ohne viele Helfer. Der Gartenbauverein stemmt das Jubiläum in einer Gemeinschaftsleistung - und fährt dazu auch noch hundert verschiedene Obstsorten auf.

Viele Einsätze

Siegreiche Gartler

"Ohne den Gartenbauverein hätten wir das 20-jährige Jubiläum des Obstlehrpfades nicht so feiern können", resümierte Bürgermeister Johann Graßl bei der Jahreshauptversammlung des Vereins: "Es hat wieder einmal gezeigt, was man zustande bringt, wenn man zusammenhält und sich unterstützt."Die vielen Arbeitseinsätze hat Anita Graßl in einem Rückblick aufgezeigt. Am Ostereier-Bemalen haben sich viele Kinder beteiligt, die Eier schmückten dann einen Osterbaum. Der Kranz für den Maibaum wurde gebunden. Großer Beliebtheit erfreut sich die jährliche Pflanzentauschbörse, bei der viele Sträucher, Blumen, aber auch Gemüsepflanzen und Zimmerblumen kostenlos abgegeben werden. Bei Kaffee und Kuchen wird auch so mancher Gartentipp vermittelt. Acht Babybäume wurden an die Familien mit Nachwuchs verteilt. Daneben gehört auch die Pflege öffentlicher Anlagen wie das Heldengrab oder der Vorplatz der Kirche zu den Aufgaben des engagierten Vereins. Sehr viel Arbeit machte natürlich das Jubiläum des Obstlehrpfades, bei dem über 100 Sorten Obst ausgestellt waren.Als sehr erfreulich bezeichnete die Vorsitzende die Bewertung der vier zum Garten- und Blumenwettbewerb ausgewählten Anwesen mit "Gold". Dafür sagte sie allen Teilnehmern Dank. Monika Roßkopf blickte in Bildern auf das Jubiläum des Obstlehrpfads zurück, das durch die kreative Dekoration von Ulrich Fuchs und Mani Schafbauer schon von weitem Aufsehen erregte. "Mit dieser großartigen Gemeinschaftsleistung hat sich unsere Gemeinde sehr gut präsentiert", sagte sie angesichts der vielen Gäste, die die Ausstellung und die von Johann Köppl vorgenommene Führung durch den Lehrpfad bewundert hatten.Details und anregende Bilder vermittelte Kreisfachberaterin Heidi Schmid vom Wettbewerb. 94 Gärten wurden an fünf Tagen begutachtet und bewertet. Ihr Dank galt allen, die sich das ganzen Jahr über für blühende, gepflegte Anlagen und Gärten einsetzen und besonders für den Obstlehrpfad. Die Kreisfachberaterin stellte das landesweite Projekt 2018, "Streuobst-Vielfalt. Beiß rein!" vor und erläuterte mögliche Aktionen.Johann Graßl bedankte sich bei Heidi Schmid mit einem besonderen Adventskalender. Abschließend gratulierten die beiden Vorsitzenden den erfolgreichen Teilnehmern des Gartenwettbewerbs und überreichten an Gabi und Ulrich Fuchs, Martina Held sowie Monika Roßkopf und Brigitte Ströber einen Geschenk-Gutschein.