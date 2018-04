Freizeit Dieterskirchen

05.04.2018

0

0 05.04.2018

Die Schützenliesl kann ihr Glück gar nicht glauben. Mit einem 104-Teiler sorgt sie für eine Überraschung. Einen Applaus hat sich bei der Schützengesellschaft "Freischütz" aber auch ein Sechsjähriger verdient.

Vereinsmeister Schützenklasse: 1. Georg Schwingl (369 Ringe); 2. Thomas Zimmermann (359 Ringe); 3. Markus Forster (359 Ringe). Seniorenklasse (71) weiblich: 1. Roswitha Lindl (323 Ringe) Seniorenklasse (72) männlich: 1. Johann Lindl (267,4 Ringe). Seniorenklasse (74) männlich: 1. Josef Fröhler (265,4 Ringe) Seniorenklasse (78) männlich: 1. Ewald Nerb (294,7 Ringe). Schülerklasse, aufgelegt männlich (Lasergewehr): Leo Probst (79 Ringe) Schülerklasse, aufgelegt männlich: 1. Josef Lottner (148 Ringe). Schülerklasse, männlich: 1. Lukas Ried (156 Ringe).



Jugendklasse, weiblich: 1. Maria Forster (324 Ringe). Juniorenklasse (41) weiblich: 1. Andrea Zimmermann (338 Ringe). Juniorenklasse (42) männlich: Nicolas Ried (323 Ringe) Juniorenklasse (43) weiblich: 1. Theresa Blab (357 Ringe). (weu)

Das König- und Lieslschießen der Dieterskirchener Schützengesellschaft "Freischütz" war ein voller Erfolg. Schüler, Jugendliche und Senioren trugen mit ihren Luftgewehren spannende Wettbewerbe um den besten Treffer auf die Scheibe aus. Schützenmeister Michael Forster empfing die Schützenfreunde im gemütlichen Vereinsheim im Gemeindehaus, darunter auch die beiden Ehrenmitglieder Georg Graf und Ewald Nerb, die auch am Schießen teilnahmen sowie Ehrenschützenmeister Johann Lindl.Jeder Jugendliche hatte zehn Schuss, die Senioren hatten je drei Schuss. Nach erfolgreichem Wettkampf stand überraschend Julia Schwingl mit einem 104,4-Teiler als Schützenliesl fest. Sie nahm die Kette in Empfang, allerdings noch ungläubig, da sie gedacht hatte, sie würde nichts treffen. Erste Ritterin wurde Roswitha Lindl, zweite Ritterin Andrea Zimmermann. Schützenkönig wurde Markus Forster mit einem 145-Teiler. Er erhielt die schwere Kette umgehängt, die seit 1974 ausgeschossen wird und in die jedes Jahr ein neuer Taler dazukommt. Erster Ritter wurde Thomas Zimmermann, gefolgt von Reiner Lindner. Auch die Jugendlichen (12 bis 16 Jahre) und die Schüler erzielten beachtliche Leistungen. Mit einem 83,4-Teiler holte sich Maria Forster erneut den Titel der Jugendkönigin, sie kann die Kette also noch ein Jahr behalten. Johannes Forster wurde erster Ritter, Anna Forster zweiter. Mit dem Titel des Schülerkönigs wurde der erst sechsjährige Leo Probst ausgezeichnet, der im Herbst in die Schule kommt. Er erzielte einen 97,7-Teiler und bekam von Johannes Forster die Kette überreicht. Ihm folgte als erster Ritter Josef Lottner und Hannah Lindner als zweite Ritterin. Mit einem gemütlichen Beisammensein mit Schnitzel und Kuchen endete das Königsschießen. Auch die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2018, die mit dem Luftgewehr ausgeschossen wurde, standen fest. Die Vereinsmeister in den Sparten Schützenklasse, Damenklasse, Altersklasse sowie Senioren-, Schüler- und Jugendklasse wurden geehrt und erhielten ihre Urkunden (siehe Infokasten). Schützenmeister Michael Forster hob die guten Ergebnisse und das sportliche Verhalten der Schützen hervor.