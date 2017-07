Platz für 16 neue Wohnhäuser

Politik Dieterskirchen

Wer seinem Heimatort Dieterskirchen treu blieben oder sich hier ansiedeln will, soll hier auch den passenden Bauplatz finden - so die Meinung von Bürgermeister Hans Graßl und dem Dieterskirchener Gemeinderat. Damit auch künftig Bauwillige dazu die nötigen Voraussetzungen vorfinden, ist ein wichtiger Beschluss gefasst worden.

Nachdem die Gemeinde Dieterskirchen die restliche Erschließung des Baugebietes "Horneckfeld" im kommenden Jahr beabsichtigt, mussten noch vor der Sommerpause die Planungen dazu im Gemeinderat vorgestellt und auch gebilligt werden.Dazu konnte Bürgermeister Hans Graßl bei der Sitzung am Donnerstag Winfrid Legl vom Architekturbüro Weiß & Partner begrüßen, der dem Gemeinderat die Planungen vorstellte und im Detail erläuterte. Wie Legl ausführte, sind für den Bauabschnitt II dieses Baugebietes Kosten in Höhe von insgesamt 370 000 Euro veranschlagt worden, wobei sich auch die Preissteigerung auf dem Bausektor von bis zu 30 Prozent bemerkbar macht. Die DSL- Kabel sind auch bereits verlegt und die für diesen Bauabschnitt benötigten finanziellen Mittel in den Haushalt 2018 eingeplant worden.Nach eingehender Diskussion sind die vorgestellten Planungen für den Bauabnschnitt II vom Gemeinderat gebilligt worden, womit den Bauwilligen künftig im Bauabschnitt I noch vier Parzellen und im Bauabschnitt II zwölf Bauparzellen zur Verfügung stehen werden. Dem Bauantrag von Michael Zinkl auf Neubau einer Überdachung für den Brennholzlagerplatz an seinen bestehenden Schuppen in der Gemarkung Prackendorf und dem Bauantrag von Georg Schwingl auf Anbau einer gewerblich genutzten Lagerhalle an das bestehende Wohnhaus erteilte der Gemeinderat das gemeindlich Einvernehmen.Vorfreude auf den Mehrgenerationenplatz "Xund & Fit Dieterskirchen" war auch beim Gemeinderat zu erkennen, der nach einer Ausschreibung der Firma Westfalia den Auftrag zur Lieferung und Montage der festlegten Geräte für den Mehrgenearionenplatz mit einer Bruttosumme in Höhe von 24 894,80 Euro erteilte. Dafür werden ein Dreifachreck, ein Federbalancebalken, ein Trampolin, ein Beintrainer, eine Motorikwand und ein Ganzkörpertrainer installiert, worauf sich junge und schon etwas ältere Bürger freuen können.Am Ende des öffentlich Teils hatte Bürgermeister Graßl noch einige Informationen parat, eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an.