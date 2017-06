Vermischtes Dieterskirchen

01.06.2017

7

0 01.06.2017

"Wir gehen der Sache auf den Grund" - so lautet die Devise der Kinder der Mäusegruppe des Kindergartens St. Ulrich. So entstand auch der Wunsch, das Heranwachsen kleiner Küken im Ei und das Schlüpfen miterleben zu können. Anfang Mai startete das Experiment.

Berufspraktikantin Kerstin Schmid steuerte das technische Equipment bei wie Brutmaschine, Schier- und Wärmelampe. Mit praktischen Tipps unterstützte Marianne Killermann, Busbegleitung und Schulkindaufsicht. Die folgenden 21 Tage wurde zusammen mit den Kindern darauf geachtet, dass die Eier täglich 10 Minuten gelüftet werden. Das Drehen der Eier übernahm die Brutmaschine. Die Temperatur musste konstant bleiben, und zum Ende der Zeit wurden Behälter mit Wasser gefüllt, um das richtige Brutklima herzustellen. Das Highlight der Wartezeit war für die Kinder das tägliche Lüften der Eier, denn dann durften sie mit Hilfe der Schierlampe beobachten, ob in dem Ei ein Küken heranwächst.Nach Ablauf der Zeit war es endlich soweit. Es war zwar noch kein Küken zu sehen, aber es kratzte und piepste im Inneren der Brutmaschine, und die Erwartung stieg. Im Zeitraum von eineinhalb Tagen schlüpften neun Küken. Die Kinder konnten die Tierbabys bei der schweren Arbeit des Schlüpfens beobachten. Für einen Tag durfte der Nachwuchs im "Kükenhotel" - ursprünglich ein Hasenkäfig, der liebevoll mit Stroh, Futter und einer Girlande von den Kindern vorbereitet wurde - die Zeit in der Gruppe verbringen. Die Kinder konnten die Küken beobachten und vorsichtig berühren. Marianne Killermann nahm den Nachwuchs mit nach Hause, wo bereits eine Bruthenne darauf wartete, die Küken in ihre Obhut zu nehmen. Killermann wird mit Fotos das Heranwachsen der Tiere dokumentieren. Bild: exb