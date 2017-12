Vermischtes Dieterskirchen

08.12.2017

08.12.2017

Weit weg in den Anden, auf 5000 Meter Höhe, ist der Blick auf die Sterne ideal. Joachim Siegert war dort. Seine Eindrücke vom größten astronomischen Projekt überhaupt teilte er nun mit den "Sternenfreunden".

187 Mitglieder

Mit 66 Teleskopen

Beim letzten monatlichen Stammtisch der Sternenfreunde in diesem Jahr referierte Joachim Siegert aus Amberg. Auch Astrofotograf Reinhold Wittich aus Regensburg und Dritter Bürgermeister Michael Albang verfolgten den Jahresrückblick des Vereins mit Vorsitzendem Johann Köppl.15 Neuaufnahmen standen zwei Austritte gegenüber, so dass der Verein mittlerweile 187 Mitglieder zählt. Sehr erfreulich sei die Tatsache, dass die Volkssternwarte Dieterskirchen auch in diesem Jahr wieder zahlreich besucht wurde, meinte Köppl. Obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist, konnten bisher über 3200 Besucher registriert werden. 17 Schulklassen mit über 300 Kindern fanden den Weg nach Dieterskirchen. Sehr breit gestreut gestaltet sich die Besuchergruppe: Regierungspräsident Axel Bartelt, Landrat Thomas Ebeling, Altlandrat Volker Liedtke, Behörden, Manager der LAG, Firmenabteilungen, Vereine sowie Besuche aus besonderem Anlass wie etwa Kindergeburtstag gehörten dazu. "Ohne die ständige ehrenamtliche Unterstützung der Vereinsmitglieder wäre dieser Erfolg nicht möglich", betonte Köppl. Ihnen wie auch der Dr.-Heijo-und-Brita-Steffens-Stiftung und der Gemeinde Dieterskirchen gebühre großer Dank, so der Vorsitzende. Ständig arbeite der Verein Sternenfreunde an seinem hochgesteckten Ziel, die Besucher für Astronomie zu begeistern.Für 2018 sind bereits acht Gruppen angemeldet, am 24. März findet der Tag der Astronomie statt. An den Freitagen vor Weihnachten gibt es regelmäßig ein Kinderprogramm von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, hob Köppl hervor. Ein Vortrag über ein internationales Radioteleskop-Observatorium in den Anden schloss sich an. Joachim Siegert, Mitglied der Sternwarte Amberg-Ursensollen ist als Ingenieur für Sicherheit im Auftrag der Europäischen Südsternwarte (ESO) nach Chile gereist. Dort, in der Atacama-Wüste, einem der trockensten Gebiete der Erde, wurde das riesige Observatorium errichtet. Unübertroffene Beobachtungsbedingungen waren der Grund dafür, das leistungsfähigste Teleskop seiner Art im Norden Chiles einzurichten. ALMA steht für "Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array", es beobachtet das Universum bei Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbereich. Die Astronomen können auf diese Weise sowohl extrem kalte Objekte - wie beispielsweise die dichten Wolken von interstellarem Gas und Staub, in denen sich neue Sterne bilden - als auch sehr weit entfernte Objekte im frühen Universum erforschen. Sie sollen zum besseren Verständnis des Ursprungs von Sternen, Galaxien und des gesamten Universums beitragen.ALMA besteht aus insgesamt 66 Teleskopen mit einem Durchmesser zwischen 7 und 12 Metern und ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Europa, Nordamerika, Ostasien und Chile. Außer den Teleskopen und dem Laboratorium auf dem Plateau des Berges gibt es noch ein Kontrollgebäude unterhalb des Gipfels. Im 200 Meter tiefer gelegenen Basislager, dem Eso-Hotel, finden sich Unterkünfte, Verwaltung, Kantine und weitere Einrichtungen. Mit Unfallstation, Rettungswagen, Hubschrauberlandeplatz und Feuerwehr ist für die Sicherheit der Arbeiter gesorgt.