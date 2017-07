Vermischtes Dieterskirchen

25.07.2017

Ein Wohnhausbrand in Dieterskirchen schreckte am Dienstagnachmittag auf. Die beiden Bewohner hatten Glück. Sie konnten sich selbst ins Freie retten und erlitten nur eine leichte Rauchgasvergiftung. Sieben Feuerwehren rückten an.

Eternit fliegt durch die Luft

Mit Atemschutz

(ptr/frd) Die Rettungskräfte wurden am Dienstag um 12.10 Uhr von der Leitstelle Amberg über den Wohnhausbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald stand das Gebäude bereits deutlich sichtbar in Brand. Die beiden Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 50 und 65 Jahren, waren nach draußen geflüchtet und mussten hilflos zusehen, wie sich das Feuer durch den Dachstuhl fraß. Durch die starke Rauchentwicklung hatten beide eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, die vor Ort medizinisch behandelt wurde.Vorsorglich trafen mehrere Rettungsdienst-Fahrzeuge (Malteser, BRK) ein. Der für die Feuerwehren schwer zugängliche Gebäudekomplex liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum gemeindlichen Bauhof und der Pfarrkirche St. Ulrich. Der Brandleider hatte das ältere Haus vor einigen Jahren gekauft und renoviert. Als die Wehren eintrafen, flogen bereits etliche Eternitstücke geschossartig durch die Luft. Diese waren durch die große Hitzeeinwirkung in lauter kleine Teile zerplatzt. Die Feuerwehr Neunburg vorm Wald rückte mit der Drehleiter an, die später noch umgesetzt werden musste. Den Feuerwehren aus Oberviechtach, Dieterskirchen, Prackendorf, Niedermurach, Bach und Eigelsberg gelang es nach etwa einer Stunde, das Feuer zu löschen.Noch etwa eineinhalb Stunden lang mussten sich die Aktiven um die Glutnester kümmern. Dabei leisteten drei Wärmebildkameras eine große Hilfe. Vier Atemschutz-Trupps waren bei der Brandbekämpfung im "Innen-Angriff" tätig. Die Einsatzleitung oblag Kreisbrandinspektor (KBI) Richard Fleck. "Das war ein offener Dachstuhlbrand und schon heftig", berichtet er Oberpfalz-Medien auf Nachfrage. Besonders der Fehlboden zum Obergeschoss war ein Problem: "Man weiß nie, wie durchnässt und wie tragfähig dieser noch ist."Durch die starke Rauchentwicklung war es auch nicht so einfach, die Gegebenheiten zu erkunden. Fleck lobt das schnelle Handeln der Feuerwehrleute, welche das Übergreifen des Feuers auf ein nur drei Meter entferntes Gebäude mit Holzaufbau verhinderten. Auch der zuständige Kreisbrandmeister Konrad Hoch war anwesend.Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz liegen bisher noch keine Erkenntnisse vor, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten würden. Die Untersuchungen hinsichtlich der bislang unbekannten Brandursache dauern deshalb an.Ob das Haus noch bewohnbar ist, müssen weitere Begutachtungen zeigen. Der Schaden wird vorläufig auf 100 000 Euro geschätzt.