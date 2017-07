Nahe an der 10000er-Marke

Vermischtes Dieterskirchen

16.07.2017

5

0 16.07.2017

Allein im Jahr 2017 haben bis jetzt 1477 Personen die Sternwarte besucht. Seit der Eröffnung im Juli 2014 interessierten sich bereits 9726 Gäste für die Volkssternwarte. Nachdem kürzlich eine Familie aus Stulln dem Verein beigetreten ist, hat sich der Mitgliederstand auf187 erhöht.

Zum Juli-Stammtisch der Sternenfreunde begrüßte Vorsitzender Johann Köppl die Astronomie-Freunde und gab den neuesten Stand in der Sternwarte bekannt. Mit den drei Ferienprogrammen, den zwei angemeldeten Schulklassen und den Behörden werde in Kürze die 10 000er-Grenze erreicht, freute sich Köppl.Ehrenmitglied und Stiftungsvorsitzender Dr. Heijo Steffens hat mit drei gespendeten Filmen für Kinder und Erwachsene die Bandbreite der Vorführungen im Planetarium erweitert. Als tolle Veranstaltung mit 100 Gästen bezeichnete Köppl den Asteroid-Day am 30. Juni. Dank gelte den Vereinen und allen Aktiven für die Unterstützung. Anschließend hielt Thomas Zimmermann aus Weichelau einen Fachvortrag zum Thema "Das Universum - unendliche Weiten - ...Oder?"Der Blick auf das Universum zeige eine wabenartige Struktur aus unzähligen Galaxien, in der "Fäden" (Filamente) und "Löcher" (Voids) zu erkennen sind, begann er. Interessant sei die Expansion des Universums. Zwischen Erde und Sonne entstehe zehn Meter neuer Raum pro Jahr durch "Dehnung", zwischen Erde und Andromedanebel seien es 57 Kilometer pro Sekunde.Nach der sogenannten "Hubble-Konstanten" entstehen auf einer Strecke von gut drei Millionen Lichtjahren etwas mehr als 68 bis 74 Kilometer Ausdehnung pro Sekunde. Das habe aber keine Auswirkungen auf "kleine Strecken", da die Schwerkraft der Expansion entgegen wirke, betonte der 21-jährige Referent, der an der Universität Regensburg Informatik studiert. Objekte, die zu weit voneinander entfernt sind, als die Schwerkraft, die zusammenhalte könnte, scheinen sich voneinander zu entfernen, da zwischen ihnen neuer Raum entsteht. Anhand einer Animation verdeutlichte der Fachmann, was man unter Ereignishorizont versteht. Köppl bedankte sich bei dem jungen Referenten, dem man anmerkte, dass er sich schon seit früher Kindheit für Astronomie interessiert. Anschließend wurden noch einige Fragen erörtert.