Freizeit Ebermannsdorf

14.12.2017

Die richtige Mischung macht's: Die Blaskapelle St. Konrad gibt ihren Adventskonzert eine besonders reizvolle Note mit der Verstärkung durch ein Duo.

Eine gelungene Einstimmung auf den Advent bot in der Bruder-Konrad-Kirche die Blaskapelle St. Konrad unter der Leitung von Josef Lobenhofer bei ihrem alljährlichen Adventkonzert. Der instrumentale Teil der Blaskapelle wurde harmonisch ergänzt durch besinnliche Texte und adventliche Lieder des Gesangsduos Marita und Cordula aus Schwarzenfeld.Die feierliche Eröffnung des Konzerts erfolgte durch das Orchester mit der "Festival Overtüre", einem Stück, das neben fanfarenartigen und rhythmisch-kontrastreichen Teilen auch sehr schöne melodische Passagen zu Gehör brachte. Nach der "Hymne der Freundschaft" erforderte Verdi mit dem Potpourri "Seine schönsten Melodien" den Musikern viel Können ab. Darauf folgte mit "Rondo Romantica" ein unbeschwerter, leichter Musikgenuss, aber in einem flotten Tempo, das vor allem die Querflöte glänzen ließ.Ganz andere Töne klangen dann in einer kleine Suite der 5. Sinfonie "Aus der neuen Welt" von Dvorak an, bevor es dann mit "White Christmas" mehr in Richtung Weihnachten ging, erklangen doch Melodien wie "Frosty, the Snowman", "Es wird scho glei dumpa", "Let it Snow!" und "Rudolph, the red-nosed-Reindeer". Bei diesem Potpourri im Captain Cook-Stil glänzten besonders die vier Saxophone des Orchesters. Und auch das nächste Potpourri "Morgen kommt der Weihnachtsmann" stimmte mit Liedern wie "Morgen kommt der Weihnachtsmann", "leise rieselt der Schnee", "Kling Glöckchen" und der "Petersburger Schlittenfahrt" auf die kommende Zeit ein.Die besinnlichen, teilweise aber auch zum Schmunzeln anregenden Texte des Gesangsduos Marita und Cordula aus Schwarzenfeld erzählten von Herbst und der Erwartung, dem Wunsch, ein bisschen mehr von Frieden, Glück, Mut und anderen Dingen zu erlangen. Sie erzählten davon, dass dem Enkel das wichtigste Geschenk ist, dass die Oma Zeit mit ihm verbringt und für ihn da ist und Weihnachten dann schön ist, wenn die Menschen einander verstehen.Mit Gitarre und Veeh-Harfe untermalten sie Oberpfälzer und waldlerische Lieder wie Lindenbaum" und "Jetzt fangen wir zum Singen an" und nahmen die Zuhörer mit in eine winterliche Landschaft, mit "Da Wold is vowaht". Weihnachtlich erklangen dann die Weisen "Heilige Weihnachtszeit" und "Wenn's Weihnacht'n wird in den Bergen".Und der akustische Ohrenschmaus wurde während des Konzerts noch gekonnt durch den optischen Augenschmaus der durch Mesner Josef Beer wechselfarbig verschiedenfarbig angestrahlten Kirchenwände ergänzt. Das Konzert endete eigentlich mit dem gemeinsam angestimmten Lied "Macht hoch die Tür". Aber natürlich gaben die Blaskapelle wie das Gesangsduo auf Wunsch des Publikums gerne eine Zugabe.