Freizeit Ebermannsdorf

04.02.2018

04.02.2018

Mit dem Faschingsball der Vereinsgemeinschaft hat am Freitag die fünfte Jahreszeit auf der Pittersberger Höhe zweifelsohne ihren Höhepunkt erreicht.

Pittersberg. Im Vereinszentrum ging es mit "Pittersberg helau" hoch her. Die zusammenhängenden Räumlichkeiten von Schützenheim, Feuerwehr und Jugendheim waren alle närrisch toll dekoriert. Der zur Verfügung stehende Platz war gerade mal groß genug, um alle Faschingsnarren, insbesondere die jungen Leute und die vielen Auswärtigen, zu fassen.Faschingslaune pur lag in der Luft und auch originelle Kostüme waren zu sehen, wie zum Beispiel Indianer, flotte Häschen, Harlekins oder auch die Schönheitskönigin von Schneizlreuth, alias Margit Raß. Und die diesjährige Führung aller Vereine mit Stefan Legl und Christoph Scharf hatte alles im Griff. Erst ab den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, ob in der Bar oder anderswo, hieß es dann verständlicherweise "Land unter".Legl konnte die drei Bürgermeister der Gemeinde Ebermannsdorf mit Josef Gilch, Erich Meidinger und Michael Götz eingangs willkommen heißen. Der Tanz wurde von den faschingslustigen Paaren, insbesondere auch des mittleren Alters, gut angenommen. Kein Wunder, denn die Kapelle Tropics aus Schmidgaden trumpfte für alle Gäste auf, sie zeigte, was sie musikalisch so drauf hat. Ob Polonaise, Bayerische, Twist, Schunkelpartien oder auch Walzer - den Tänzern konnte es nicht wild genug sein. Den großen Schwerpunkt des Abends setzte heuer ganz sicher auch die hübsche, junge Stullner Prinzengarde mit ihren flotten Tänzen und natürlich ebenso das einfallsreiche Stullner Männerballett mit Stückln von bayerischen Burschen und Berliner Preiß'n, die gegenseitig konkurrierten. Und zwischendurch mischte auch noch die etwas molligere Garde-Oma mit. Das Prinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Theresa I. und Prinz Phillip I., zeigte beim Prinzenwalzer, was es drauf hatte. Das Publikum wurde von den Musikern bestens animiert und dazwischen hieß es natürlich auch des öfteren im Saal: Damenwahl!