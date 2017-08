Freizeit Ebermannsdorf

01.08.2017

1

0 01.08.2017

Das Hütheis'l Der Pittersberger Kräutergarten ist auf dem Gelände des früheren Hütheisl's entstanden. Deshalb haben die Initiatoren ein Fenstergesims dieses im Jahr 2000 abgerissenen, alten Gebäudes nachgebaut. Die Ziegelsteine stammen aus dem Bauschutt. Der einstige Ziegen- und Viehhirte des Ortes wohnte mit seiner Familie in diesem Haus, so steht es laut Michael Götz auch in alten Archiv-Unterlagen der Kirche. Der Kräutergarten gehört heute zu einem der Blickfänge im Ortskern von Pittersberg. (gm)

Es ist eine der jüngsten Initiativen im Dorf. Doch das Kräutergarten-Team landete mit einem gemütlichen Fest schon einmal einen Volltreffer.

Pittersberg. Mit einem Bayerischen Abend traf das Pittersberger Kräutergarten-Team voll ins Schwarze. Die unterhaltsamen und gemütlichen Stunden werteten die Organisatoren in mehrfacher Hinsicht ein voller Erfolg. Die Regenwolken des Vormittags waren weitgehend verschwunden und die wärmenden Sonnenstrahlen setzten sich zum richtigen Zeitpunkt am Himmel durch, Heiterkeit und Frohsinn kamen bei den Besuchern schnell auf. Dazu gab es durch die Bank kleine, leckere Köstlichkeiten, wie zum Beispiel Sülzen mit Breze usw. Das Kräutergarten-Team beschränkt sich derzeit noch auf eine zehnköpfige Gruppe aus dem Ort.Immer mehr wird sie im Dorf wahrgenommen und anerkannt. Viel Lob gab es auch schon seitens der Lokalpolitik beispielsweise von Bürgermeister Josef Gilch und aus den Reihen der Gemeinderäte. Bei dem jetzigen Fest ließen sich auch unter anderem der zuständige Revierförster, Mitglieder des Motorrad-Clubs und der Feuerwehr und die Dorfjugend blicken.Kein Wunder, dass angesichts des regen Besuchs zwischendurch sogar kurzzeitig das Bier einmal ausging. Aber auch dieses Problem hatte das Kräutergarten-Team schnell gelöst, so dass etliche Gäste enormes Sitzfleisch beweisen konnten.