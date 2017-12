Freizeit Ebermannsdorf

08.12.2017

Pittersberg. Die Pittersberger Schützenjugend erlebte ein erfolgreiches Jahr 2017. An gesamt elf Wettkämpfen (drei vereinsintern sowie vier auf Gau-, zwei auf Landkreis- und drei auf Landesebene) nahm sie teil. Die größten Erfolge waren unter anderem: Der dritte Platz von Luisa Grötsch sowie Rang fünf der Mannschaft bei der Bayerischen Meisterschaft in Pfreimd. Außerdem der zweite Platz des Mannschafts-Teams bei der Landkreismeisterschaft. Zu letzterer Mannschaft gehörten die Zwillingsschwestern Luisa und Sophia Grötsch mit Larissa Lüdtke.

Weitere Erfolge: erneut Platz drei beim OSB-Ranglistenturnier mit der jungen Mannschaft im Gau Schwandorf sowie der erste und zweite Platz (Luisa und Sophia Grötsch) beim Jugend-Rundenwettkampf, wie auch andere Platzierungen auf Gau- und Vereinsebene.Grundlage des Erfolgs sind einerseits die gute Stimmung innerhalb der Gruppe, die Freude an der Sache und der Wille, etwas zu bewegen und zu erreichen. Ebenso trugen Eltern und Vereinsführung der Bergschützen mit Max Koller und Co. durch ihr Mitziehen sowie die Unterstützung des engagierten Jugendleiters Karl Kroner dazu bei. Alle Jungschützen wurden mit einer komplett modernen Ausrüstung ausgestattet, hieß es.Aktivitäten neben dem Schießsport kamen nicht zu kurz, so das Bogenschießen, Bowling, Jugendvereinsabende, Eisdielen- und Pizzeria-Besuche und anderes mehr. Und Jugendleiter Karl Kroner machte es besonderen Spaß, mit diesen jungen Leuten bei so viel Motivation zu arbeiten. Der Vorstand der Bergschützen freut sich des Schützennachwuchses nicht ohne Stolz.Dem Verein und den Verantwortlichen der Schützen könne man da nur gratulieren, so Zweiter Bürgermeister Michael Götz beim Jahresbericht, und Jugendleiter Karl Kroner dankte er ausdrücklich.