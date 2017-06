Freizeit Ebermannsdorf

09.06.2017

3

0 09.06.2017

Dass sie feiern können, haben die Ebermannsdorfer heuer schon bewiesen. Und es geht nahtlos weiter, mit der zwölften Auflage der Johanneskirwa. Seit Wochen schon üben 15 Paare die traditionellen Tänze, organisieren und feilen an der Logistik für das dreitägige Fest am Kirwaplatz. Am Samstag, 24. Juni, werden die Kirwaleute im Morgengrauen den Baum einholen, verzieren und schmücken. Um 13 Uhr wird er aufgestellt, unterstützt vom Publikum. Ab etwa 15 Uhr sind vor allem die Senioren der Gemeinde eingeladen, bei Kaffee und Kuchen, hausgemachter Musik und gepflegter Unterhaltung die Kirwa zu genießen.

Gegen 19.30 Uhr folgen der offizielle Einmarsch der Kirwapaare und der Anstich des ersten Fasses. Der Froschhaxn-Express, eine sechsköpfige Formation aus dem Regensburger Raum, wird mit Bierzelt- und Partymusik für Stimmung sorgen.Da die Johanneskirche noch renoviert wird, findet der Festgottesdienst am Sonntagvormittag erneut in der Bruder-Konrad-Kirche statt. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen im Zelt. Es werden Bratwürste, Steaks und gebratene Gockerln serviert.Höhepunkt ist das Baumaustanzen und Finden des neuen Oberkirwapaares am Sonntag ab 15 Uhr. Ab 17 Uhr spielen D'Spalter zünftig auf. "Vorsicht", heißt es am Kirwamontag, 26. Juni, ab 11 Uhr, wenn der Bär getrieben wird. Am Abend wird die Partyband Gewekiner Buam und Madl im Zelt einheizen. Die Baum-Verlosung ist für 21 Uhr angesetzt. An allen Tagen ist für Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen gesorgt.