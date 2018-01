Freizeit Ebermannsdorf

01.01.2018

6

0 01.01.2018

Die Gemeinschaft für Schöpfung, Umwelt und Kultur hat für ihren Bereich nach einem arbeitsreichen Jahr 2017 auch wieder an Lob und Anerkennung im Ort gedacht, um das Instrument der Motivation auch in der Zukunft an der Seite zu haben.

Straße für Albert Westiner

Container ist Gold wert

Pittersberg. (gm) Bürger, die sich in auffallend positiv verhalten haben sowie beispielhaft engagierten, erhalten von der "grünen Truppe" Pittersbergs einen symbolischen Bestpreis, wie Michael Götz bei kürzlich stattgefundenen Jahresschlussfeier im Pfarrsaal sagte. Berechtigtes Lob zur rechten Zeit sei im übertragenen Sinn wie gutes Öl in Motor sowie Getriebe, sagte der Vorsitzende. Das gelte übrigens für Jung und auch Alt gleichermaßen.Alle Preisträger freuten sich tatsächlich über diese Überraschung. Denn bis zur Auszeichnung war - ähnlich der jährlich vergebenen großen Welt-Preise von Stockholm - nichts durchgesickert, die Spannung konnte aufrechterhalten werden. Und die Anerkennungen selbst waren ganz Natur, es war besonders duftender Kaffee einer Rösterei aus Irschenberg für alle verdienten Bürger. Der Singkreis mit Zither musizierte und Nikolaus mit Knecht Rupprecht kümmerten sich leicht verspätet um die Kleinen.Auch der am Pittersberg Zeit seines Lebens, das von 1933 bis 2016 dauerte, immer markante und im Alter von 83 Jahren verstorbene Albert Westiner, kam zu Ehren. Nach ihm wird nach einer Idee von Vertretern des Landratsamtes Amberg-Sulzbach (unter anderem des Kreisfachberaters Arthur Wismet) und der Gemeinschaft für Schöpfung, Umwelt und Kultur die heuer mit 20 Laubbäumen neu gepflanzte Allee an der Breitenbrunner Straße benannt, sie heißt künftig Albert-Westiner-Allee.Albert Westiner, so Michael Götz, habe zum Beispiel an der nach einer gesetzlichen Vorgabe aufzuarbeitenden Abfall-Deponie am südlichen Ortsrand in den Jahren nach 2011 für den gesamten Ort schwer zu tragen gehabt. Er habe dabei niemanden verraten und sei stets diskret gewesen. Dank dieses verdienten Bürgers habe der Ort sich über ein neues Baugebiet vergrößern können und der Albert sei letztlich ein guter Mensch sowie verlässlicher Kamerad gewesen. Karl Merkl, der Schwager von Albert Westiner nahm das künftige Straßenschild stellvertretend in Empfang. Mit der Hilfe von Kindern soll die Straße in Kürze "getauft" und beschildert werden.Dieter Walter zeigte an diesem Nachmittag auch Dias aus den zurückliegenden 30 bis 40 Jahren aus dem Bestand des Pfarrarchivs. All die Bilder und schönen Erinnerungen aus alten Zeiten stammen aus dem Vermächtnis des 2005 verstorbenen Dorffotografen Karl Fleischmann. Der habe der Nikolauspfarrei damit einen echten Bilderschatz hinterlassen, so Michael Götz.Bei den neuen Ideen ging es zum Beispiel um die weitere Werbung für den Erhalt der Hausnamen mit den grünen und wetterfesten Hoftafeln. Aber auch um die Rauchmelder in den Wohnungen, die seit dem 1. Januar gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind. Pfarrer Josef Fromm erläuterte auf Bitte der Gemeinschaft die jüngsten Aussagen von Papst Franziskus über das "Vater unser". Wobei der Geistliche am Ende meinte: "Unser Glaube ist ein Geschenk. Deshalb sollten wir uns zunächst bei allen Argumenten nicht beirren lassen.Michael Götz bedankte sich schließlich noch bei den Landwirten, die bei dem am Pittersberg frei aufgestellten Grüncontainer in der Pfarrgasse mit ihren Frontladern ganz selbstverständlich mithelfen, das Grüngut zusammenzudrücken, um die Sicherheit der Transporte auf den öffentlichen Straßen zu gewährleisten. Gebeten hat er als ganzjähriger Organisator des Containers auch, auf die Sauberkeit rund um den Container ebenso stets mit ein Auge zu werfen, um den Standort auf Dauer zu gewährleisten. Denn der Grüngutcontainer sei für den Ort zweifelsfrei Gold wert.