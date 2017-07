Freizeit Ebermannsdorf

19.07.2017

19.07.2017

Pittersberg. Das Pfarr- und Herz-Mariä-Bruderschaftsfest samt Festgottesdienst in der Nikolauspfarrei war ganz auf gesanglichen Wohlklang, Harmonie und gutes, fröhliches Miteinander aufgebaut.

Gemeindereferentin Kathrin Blödt als Organisatorin zusammen mit Pfarreirat und Seelsorgern sowie Praktikantin Manuela Brickl zogen erfolgreich an einem Strang. Blödt verglich das wohlklingende Lied mit dem gesamten Pfarrkörper und meinte: "Gemeinsam sind wir stark. Jeder einzelne Pfarreibürger und jede einzelne Stimme, von Gott geschenkt, soll zur Geltung kommen."Die Nikolauskirche war beim 168. Bruderschaftsfest (Ursprung 1850 bis 2017) voll besetzt. Festlich zogen Ministrantenschar und Priester in die Kirche ein, derweil der Kirchenchor unter Leitung von Karin Hottner mit dem Lied "Beginne du all meine Tage" den jährlich großen Pittersberger Glaubenstag anstimmte.Pfarrer Herbert Grosser meinte eingangs: "Lieder gehören zum Leben, für Lieder braucht man viele Noten, letztlich solle alles schöner Gesang sowie gläubiges Gebet zur Ehre Gottes sein."Am Altar standen alle drei Priester der Pfarreiengemeinschaft Theuern-Ebermannsdorf-Pittersberg, neben Grosser auch die Ruhestandsgeistlichen Josef Fromm und Josef Beer. Die alte Bruderschaftsfahne von 1850 bereicherte das Kirchenschiff und bei ihrer Predigt brachte Gemeindereferentin Blödt den treffenden Hinweis ein: "Wenn ich mit anderen Menschen rede, lerne ich sie kennen." Praktikantin Manuela Brickl wurde nach fünf Monaten der Mithilfe und des Lernens in der Pfarrei verabschiedet und den beiden Gottesdienst-Vorsängerinnen Elisabeth Bäuml sowie Anna Schanderl wurde vom Mitglied des Pfarrgemeinderats, Jürgen Damm, mit Blumen gedankt.Der gläubig-festliche Teil des Tages endete an der Lourdesgrotte mit dem Segen. Am Pfarrheim folgte schließlich das weltliche Fest für die Familien. Auf die Kinder wartete eine Spielstraße mit lukrativen Preisen, organisiert von den Pfarrgemeinderäten Antonia Raß, Christian Götz, Birgit Heindl sowie Jürgen Damm, Josef Schlegl und Team.