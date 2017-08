Freizeit Ebermannsdorf

14.08.2017

2

0 14.08.2017

Ein prächtiges Fest hat die Katholische Landjugend Pittersberg organisiert, stellt man den Anlass des jungen Alters von 35 Jahren und die dazu notwendige Logistik gegenüber. 1982 haben sich Jungs und Mädels mit dem Dorfpfarrer zusammengetan und die Gemeinschaft gegründet. Da ist auch etwas vom frischen, unbeschwerten Mut der Jugend von früher und heute zu spüren.

Singend und klatschend

Gutes Miteinander

Pittersberg. Außerdem wissen die Vorsitzenden der Landjugend, Stefan Legl und Christoph Scharf mit ihrer Mannschaft, stets alle Ortsvereine mit großer Erfahrung an ihrer Seite. Der Zusammenhalt am "gewachsenen Pittersberg" ist gerade auch bei diesem Fest der Jugend enorm. Seit Wochen und Monaten wurde miteinander gearbeitet und geplant.Dies wusste die Bevölkerung zum Beginn des Jubiläums beim Bieranstich im Festzelt zu schätzen. Zwei Drittel der Gäste waren junge Menschen, eine Beleg für die gute Verbindung der Jugendgruppen untereinander. Die Band d'Quertreiber trumpfte mit aktueller Musik und reichhaltigem Schlager-Repertoire auf. So verbrachten alle etliche begeisterte Stunden - singend und klatschend auf Tischen und Bänken.Nach der Begrüßung freute sich Landrat und Ehrenschirmherr Richard Reisinger über die gute Nachbarschaft der Jugend an der Schnittstelle der Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf. Es gebe auch keinen Widerspruch zwischen der Kirche einerseits und dem ausgelassenen, fröhlichen Feiern andererseits. Bürgermeister und Schirmherr Josef Gilch zapfte mit zwei Schlägen gekonnt an und dankte dem Jubelverein von Pittersberg ebenso für das Fest wie den Paten aus Haselbach. Beide Vereine seien stets engagiert. Deshalb unterstütze die Gemeinde die Bemühungen gerne, sprach's und übergab eine Spende.Das Vorsitzenden-Duo Stefan Legl und Christoph Scharf freute sich mit 70 Mitgliedern über das Lob. Sie dankten allen Helfern sowie besonders dem Festausschuss für die großzügige Unterstützung, wie sie sagten. Für den "Super-Patenverein" aus Haselbach hatten Legl und Scharf einen Ehrenkrug dabei, auf dem das folgende, christliche Lebensmotto eingraviert steht: "Zwei Stützen brechen nie - Gebet und Arbeit heißen sie!"Da ließ die Erwiderung der Haselbacher, voran das Spitzenduo Michael Schwab und Nathalie Meier, nicht lange auf sich warten. "Wir wissen das gute Miteinander zu schätzen", so Schwab, als er an Bruder Konrad als besonderen Beschützer der Jugend erinnerte. Schwab und Meier überreichten zur Erinnerung ein Bild von ihrer Landjugendgemeinschaft.Danach waren Musik, Freude und Ausgelassenheit bis in den frühen Morgen hinein ringsum zu hören.