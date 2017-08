Freizeit Ebermannsdorf

Die Katholische Landjugend Pittersberg hat am Wochenende ihr 35-jähriges Bestehen gefeiert. Dazu gehörte neben einem Dankgottesdienst natürlich auch die große Fete. Viele umliegende Vereine statteten den Pittersbergern einen Besuch ab.

Vaterunser am Grab

Viele Gäste feiern mit

Pittersberg. Der Sonntag begann für die Mitglieder der Katholischen Landjugend selbstverständlich mit dem Festgottesdienst in der Nikolauskirche, wo man dem Herrgott sowie dem Gründervater Pfarrer Willibald Würth dankte. Er hatte sich 1982 mit den damaligen Jugendlichen zusammengetan und die Bewegung in Pittersberg aus der Taufe gehoben. Der Chor "Projekt" unter der Leitung von Gemeindereferentin Kathrin Blödt schmückte die Eucharistiefeier.In seiner Predigt nannte Pfarrer Herbert Grosser die Katholische Landjugend einen Stützpfeiler im Pfarreileben von Pittersberg. "Das Miteinander und Füreinander ist heute wichtiger denn je." Denn diese Arbeit trage Früchte. Der Pfarrer wünschte der Jugend alles Gute für die Zukunft und forderte sie schließlich auf: "Bleibt sichtbar und spürbar in der Kirche."Im Anschluss wurden die Fahnen- und Erinnerungsbänder vom Jubel- und Patenverein gesegnet. "Der Segen Gottes", so Pfarrer Grosser, "soll die Jugend beider Orte auch weiterhin begleiten." Am geschmückten Priestergrab wurde schließlich dem Gründervater Pfarrer Würth mit einem gemeinsamen "Vaterunser" gedacht.Mit der Musikkapelle "die Allerscheynst'n" und den Fahnen ging es dann in einem Zug zurück zum Festplatz. Landrat Richard Reisinger sowie Bürgermeister Josef Gilch marschierten zusammen mit den Gemeinderatsmitgliedern, einschließlich Pater Lindner aus Ensdorf und dem Jubelverein, an der Spitze. Viele Schaulustige säumten den Weg vom Vereinszentrum bis zum Kreisverkehr und zurück. Die Pittersberger Böllerschützen begleiteten und machten mit Salutschüssen sowie Schall und Rauch auf sich aufmerksam.Im Festzelt sorgten anschließend die "Brezensalzer" für gute musikalische Unterhaltung bei den vielen Jugendlichen. Den weitesten Weg zum Pittersberg hatte im Übrigen die Landjugend aus Völling bei Falkenstein. Die Festleitung überreichte ihnen ebenso einen Preis wie dem zahlenmäßig stärksten Burschenverein mit Mädchengruppe aus Neukirchen. Mit rund 1000 jungen Leuten und Gästen im Festzelt klang das Geburtstagsfest aus.